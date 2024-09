Situés au rayon des produits surgelés pour le déjeuner et prêts en moins de deux minutes, ces nouveaux produits délicieux procurent la commodité et le bon goût des déjeuners des restaurants à service rapide dans les épiceries canadiennes et dans les maisons des Canadiens d'un bout à l'autre du pays. Maintenant, les consommateurs peuvent profiter d'un déjeuner pratique et riche en protéines qui a du goût, sans compromis quant à la qualité, la saveur ou les ingrédients.

Les Sandwichs déjeuner Schneiders® sont de savoureuses préparations nourrissantes riches en protéines, composées de viandes de fabrication traditionnelle authentique, d'œufs brouillés moelleux et de vrai fromage cheddar sur un savoureux muffin anglais ou un croissant au beurre. Avec 15 g de protéines, ces sandwichs très pratiques conviennent idéalement à l'heure de pointe du déjeuner ou aux collations nourrissantes.

Les consommateurs peuvent choisir parmi quatre options de Sandwichs déjeuner Schneiders® :

Croissant au bacon et à l'œuf : Bacon, œuf et fromage cheddar sur un croissant

Bacon, œuf et fromage cheddar sur un croissant Bacon et œuf : Bacon, œuf et fromage cheddar sur un muffin anglais

Bacon, œuf et fromage cheddar sur un muffin anglais Saucisse et œuf : Saucisse de porc, œuf et fromage cheddar sur un muffin anglais

Saucisse de porc, œuf et fromage cheddar sur un muffin anglais Bacon de dos et œuf : Jambon, œuf et fromage cheddar sur un muffin anglais

Les Bouchées déjeuner Schneiders® aident les Canadiennes et les Canadiens à entreprendre leur journée du bon pied en consommant peu de glucides et offrent une variété de combinaisons délicieuses. Chaque portion contient au moins 10 g de protéines et se compose d'œufs, de fromages de qualité et de légumes riches en fibres, rehaussés de viandes de qualité supérieure Schneiders. Il existe aussi une option végétarienne, permettant ainsi à plus de Canadiens de savourer des produits Schneiders®.

Les Bouchées déjeuner Schneiders sont disponibles en quatre variétés :

Bacon et cheddar : Œuf, bacon et fromage cheddar

Œuf, bacon et fromage cheddar Jambon et suisse : Œuf, jambon et fromage suisse

Œuf, jambon et fromage suisse Saucisse et trois fromages : Œuf, saucisse et mélange de trois fromages

Œuf, saucisse et mélange de trois fromages Épinard, poivron rouge et parmesan : Œuf, épinard, poivron rouge et fromage parmesan

« Le déjeuner est le repas le plus important de la journée, mais de nombreux Canadiens ont de la difficulté à trouver le temps de préparer des aliments satisfaisants et nutritifs le matin, affirme Jitendra Sagili, chef, Innovation et technologie alimentaire chez les Aliments Maple Leaf. Nous avons développé ces délicieux nouveaux produits pour le déjeuner afin d'aider à répondre à ce besoin non satisfait sur le marché de la vente au détail et fournir aux consommateurs des produits pratiques, de haute qualité et de bon goût qui sont riches en protéines et peuvent être savourés à la maison ou sur le pouce. »

Les nouveaux produits Schneiders® pour le déjeuner font partie de la stratégie d'innovation plus vaste des Aliments Maple Leaf en tant qu'entreprise de produits de consommation emballés afin de créer de nouveaux produits obtenus dans le respect du développement durable et qui répondent aux besoins et aux préférences en constante évolution des consommateurs. Depuis plus de 130 années, les Canadiens adorent la tradition et la qualité de la marque Schneiders®, réputée pour son engagement envers la fabrication de produits de viande de qualité supérieure au goût délicieux.

« Depuis longtemps, la marque Schneiders® offre aux Canadiens des produits de grande qualité au goût supérieur et nous sommes enthousiasmés de faire croître la marque dans de nouvelles catégories de produits en pleine expansion avec ces Sandwichs déjeuner et ces Bouchées déjeuner, confirme Patrick Lutfy, vice-président principal, Commercialisation chez les Aliments Maple Leaf. Nous nous sommes engagés à apporter davantage d'innovation à la table du déjeuner en offrant aux consommateurs plus de choix qui conviennent à leur mode de vie et leurs préférences. »

Les nouveaux Sandwichs déjeuner et les nouvelles Bouchées déjeuner Schneiders® sont maintenant disponibles chez les principaux détaillants en épicerie à travers le Canada, marquant un jalon important sur le parcours des Aliments Maple Leaf qui souhaite offrir aux consommateurs davantage de produits novateurs de sa gamme de marques nationales comme Schneiders®, Maple Leaf®, Greenfield Natural Meat Co.®, Lunch MateMC, Grab'N SnackMC, Fantino & Mondello®, Mina®, Field RoastMC et LightLife®.

Pour en apprendre davantage sur les marques des Aliments Maple Leaf, visitez mapleleaffoods.com/fr .

À propos des Aliments Maple Leaf

Les Aliments Maple Leaf Inc. est une entreprise carboneutre dont la vision est d'être l'entreprise de produits protéinés la plus durable sur terre en fabriquant de façon responsable des produits alimentaires sous des marques nationales comme Maple Leaf®, Prime de Maple Leaf®, Natural Selections Maple Leaf®, Schneiders®, Country NaturalsMD Schneiders®, MinaMD, Greenfield Natural Meat Co.MD, Lightlife® et Field RoastMC. Les Aliments Maple Leaf emploie environ 13 500 personnes et exerce ses activités au Canada, aux États-Unis et en Asie. Le siège social de l'entreprise se trouve à Mississauga, en Ontario, et ses actions sont inscrites à la Bourse de Toronto sous le symbole MFI.

