La marque Raid® prend au sérieux sa responsabilité de fournir aux gens des produits de haute qualité qu'ils peuvent utiliser en toute confiance, et demande aux consommateurs de jeter correctement les UGS touchées et de soumettre une demande de remboursement en ligne à www.raidrecallcanada.com.

De plus, la marque a demandé aux distributeurs et aux détaillants d'identifier, d'isoler et d'interrompre toutes les ventes et les livraisons des produits touchés.

Veuillez consulter le site www.raidrecallcanada.com pour obtenir de plus amples renseignements.

Unité UPC Nom du produit 62300618057 Raid® Outdoor Ant Nest Destroyer 2 62300017928 Raid® Max Wasp & Hornet Foam Big Killer 2

Personne-ressource : [email protected]

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2620609/SC_Johnson_Raid_logo.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2620857/SC_Johnson_Ant_Nest_Destroyer_Can.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2620858/SC_Johnson_Ant_Nest_Destroyer_French_Can.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2620859/SC_Johnson_Raid_Max_Recall_French_Can.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2620860/SC_Johnson_Raid_Max_Recall.jpg

SOURCE SC Johnson

× Modal title