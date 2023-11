La marque inspirante d'Ariana Grande arrive en exclusivité chez le plus important détaillant de produits

de beauté au pays

MONTRÉAL, le 3 nov. 2023 /CNW/ - r.e.m. beauty, la marque de beauté très attendue créée par Ariana Grande, vedette mondiale et récipiendaire d'un Grammy, arrive au Québec, en exclusivité chez Pharmaprix. Le lancement de cette semaine offrira plus de 200 produits aux passionnés de beauté qui seront offerts dans 100 magasins Shoppers Drug MartMD et PharmaprixMD participants, ainsi qu'en ligne à pharmaprix.ca.

« J'ai toujours aimé le maquillage et le rôle qu'il peut jouer pour raconter des histoires et s'exprimer. C'est pour cette raison que j'ai créé r.e.m. beauty, une marque qui procure aux gens les outils dont ils ont besoin pour s'exprimer par le maquillage et se sentir à leur meilleur! », dit Ariana. « r.e.m. beauty est une gamme de produits qui convient à tout le monde et qui a été conçue pour aider les gens à se sentir bien dans leur peau. Je suis très heureuse d'annoncer que pour la première fois, les passionnés de beauté au Canada peuvent facilement découvrir les produits r.e.m. beauty exclusivement chez Shoppers Drug Mart et Pharmaprix, où ils peuvent essayer et expérimenter avec les produits en personne dans les succursales participantes! J'ai hâte de voir notre marque prendre son envol au Canada et de découvrir ce que nous réserve la suite. »

L'objectif de r.e.m. beauty est de permettre aux gens de mettre en valeur leur caractère unique et de célébrer leur propre beauté. La marque 100 % végétalienne et sans cruauté certifiée par PETA offre une gamme complète de teintes et de produits accessibles à tous, y compris le tout nouveau fond de teint Sweetener infusé de soins de la peau en 60 teintes. Les produits les plus populaires de la marque, comme les fards à paupières liquides lustrés, les huiles essentielles pour les lèvres et les bâtonnets pour les joues et les lèvres Eclipse, se sont écoulés à plusieurs reprises et ont conquis le cœur d'un nombre important d'influenceurs beauté, de célébrités et de clients partout dans le monde.

« Les parfums Ariana Grande se sont toujours très bien vendus et nous lançons maintenant sa gamme de produits de beauté en grand, et nous savons que nos clients vont l'adorer », déclare Gwennaëlle Varnier, vice-présidente, Produits de beauté de prestige, Pharmaprix. « L'influence et le dévouement d'Ariana Grande envers l'inclusion s'harmonisent parfaitement avec notre engagement à offrir à nos clients des options de beauté novatrices et variées. Nous croyons que r.e.m. beauty interpellera fortement nos consommateurs, et nous sommes heureux d'être les premiers à leur offrir cette marque exceptionnelle, en exclusivité chez Shoppers Drug Mart et Pharmaprix. »

En plus de la commodité du magasinage en ligne et en magasin, les clients pourront accumuler et échanger des points PC Optimum sur tous les produits de beauté r.e.m. beauty, ce qui les rend à la fois intéressants et avantageux.

À propos de r.e.m. beauty

Fondée en 2021, la marque r.e.m. beauty crée des cosmétiques novateurs et performants qui favorisent l'expression de soi, la créativité et la confiance. Saluée par les consommateurs et la communauté éditoriale, r.e.m. beauty a reçu de nombreuses distinctions à ce jour, notamment le prix du meilleur mascara d'Allure dans le cadre de ses prix annuels « Best of Beauty » en 2022, le choix des lecteurs d'Allure pour la meilleure nouvelle marque en 2022 et le prix du meilleur traceur liquide dans le cadre des prix de beauté « Holy Grail » 2023 du Cosmopolitan.

À propos de Shoppers Drug Mart inc.

Shoppers Drug Mart inc. est l'un des noms les plus reconnus de l'industrie du commerce de détail canadien. La société octroie des licences de pharmacies de détail offrant une gamme complète de services, exploitées sous la dénomination Shoppers Drug MartMD (PharmaprixMD au Québec). Les 1 350 et quelques établissements Shoppers Drug MartMD et PharmaprixMD sont situés à des emplacements de choix dans chaque province et deux territoires, de sorte qu'ils comptent parmi les points de vente au détail les plus pratiques au Canada.

Pour en savoir plus, visitez : r.e.m. beauty chez Pharmaprix

