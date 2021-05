Avec des noms de nuances amusants tels que Inspire, Pride, Strut, Fierce et Celebrate , la nouvelle collection Fierté de Quo Beauty MC comprend des ligueurs hydrofuges, une palette de fards à paupières, des faux cils et des autocollants pour les sourcils, des vernis à ongles et des accessoires tels qu'un ensemble de pinceaux, des bandeaux, des lunettes de soleil et bien plus encore. Pharmaprix appuie la communauté LGBTQ2S+ en versant 10 % des ventes de produits issus de la collection jusqu'à concurrence de 20 000 $* à PFLAG Canada. Le détaillant soutiendra également des organismes qui supportent cette communauté, notamment PFLAG Canada, avec un don totalisant 20 000 $.

« Avec plus de 50 produits, la collection Fierté de Quo BeautyMC est l'une des collections les plus colorées et les plus ludiques de notre histoire », déclare Kelly Jessop, vice-présidente, Gestion de catégorie, Pharmaprix. « Il est question d'inclusion, d'acceptation et de célébration d'amour propre avec une gamme de produits qui suscite la créativité et qui est facilement accessible à nos clients. »

Pour donner vie à la collection Fierté de Quo BeautyMC, la marque s'est associée à la célèbre artiste de drag bien-aimée Priyanka (@thequeenpriyanka).

« J'adore créer de nouveaux looks, et célébrer la Fierté me permet de faire preuve de créativité », déclare Priyanka. « La gamme de couleurs audacieuses de cette collection m'a vraiment plu, et j'ai hâte de voir comment les utilisateurs utiliseront la collection. »

La collection Fierté de Quo BeautyMC est offerte en ligne à shoppersdrugmart.ca et pharmaprix.ca, et en magasin du 22 mai au 18 juin 2021 ou jusqu'à épuisement des stocks. La gamme de maquillage est végétalienne, sans cruauté et certifiée PETA, et offerte dans un emballage minimal. Les pinceaux de maquillage de la collection FiertéMC de Quo BeautyMC sont fabriqués à 100 % de fibres synthétiques et offrent une application haute performance en tirant parti des dernières avancées technologiques et de conception.

À propos de Shoppers Drug Mart/Pharmaprix

Shoppers Drug Mart (Pharmaprix) est l'un des noms les plus reconnus du commerce de détail canadien. La société octroie des licences de pharmacies de détail offrant une gamme complète de services, exploitées sous la dénomination Shoppers Drug Mart (Pharmaprix au Québec). Près de 1 300 établissements Shoppers Drug Mart et Pharmaprix sont situés à des emplacements de choix dans chaque province et deux territoires, de sorte qu'ils comptent parmi les points de vente au détail les plus pratiques au Canada. La société compte 47 pharmacies affiliées à des cliniques médicales exploitées sous la dénomination Shoppers Simply Pharmacy (Pharmaprix Simplement Santé au Québec); il s'agit d'établissements qu'elle exploite elle-même ou pour lesquelles elle a accordé des licences. Elle offre aussi des services de dermatologie esthétique à deux succursales autonomes appelées the Beauty Clinic. De plus, la société agit à titre de propriétaire et d'exploitante de 43 établissements Wellwise by Shoppers Drug Mart et d'un site de vente en ligne Wellwise.ca, ce qui en fait le plus important détaillant canadien de produits et de services pour les soins de santé à domicile. En plus de son réseau de magasins de détail, la société détient le Réseau de santé spécialisé Shoppers Drug Mart/Pharmaprix Inc., fournisseur de services de distribution de médicaments spécialisés, de services pharmaceutiques et de soutien complet aux patients, ainsi que MediSystem Inc., fournisseur de produits et de services pharmaceutiques aux établissements de longue durée. Shoppers Drug Mart (Pharmaprix) est une division opérationnelle indépendante de Les Compagnies Loblaw Limitée.

Pour en savoir plus, rendez-vous à https://magasiner.pharmaprix.ca/Shop/brand/quo-beauty.

* Shoppers Drug Mart/Pharmaprix versera 10 % de toutes les ventes de la collection Fierté Quo BeautyMC à concurrence d'une contribution maximale de 20 000 $.

SOURCE Shoppers Drug Mart

Renseignements: Relations médias : Anita Gergich, LexPR Canada, 416-707-6676, [email protected]