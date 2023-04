En ce mois de la Terre, Solios souligne ses réalisations alors que la marque célèbre son 4ème anniversaire.

MONTRÉAL, le 12 avril 2023 /CNW/ - Solios, une marque montréalaise de montres solaires, est heureuse d'annoncer la célébration de son 4ème anniversaire ce mois-ci. Fondée en 2019, Solios a pour mission d'accélérer la transition vers la consommation durable et responsable en proposant des montres élégantes et écoresponsables.

Samuel Leroux et Alexandre Desabrais, cofondateurs de Solios (Groupe CNW/Solios Watches)

« Il y a quatre ans, nous avons entrepris de créer des montres uniques qui concilient design, élégance et durabilité», déclare Alex Desabrais, cofondateur de Solios. « Nous sommes fiers de tout ce que nous avons accompli jusqu'à présent et sommes ravis d'annoncer notre engagement à atteindre zéro émission nette d'ici 2030, avec l'intention de s'y rendre plus tôt. »

« Ce n'est que le début », ajoute Samuel Leroux, cofondateur de Solios. « La carboneutralité n'est pas assez. Nous visons à atteindre le net zéro pour avoir un réel impact sur le monde. »

Parmi les nombreuses réalisations de Solios au cours des quatre dernières années, on compte l'obtention d'une certification B Corp, une première mondiale dans l'industrie horlogère. Solios a également amassé plus de 50 000 $ pour contribuer à la préservation des écosystèmes et à la protection des espèces menacées grâce à son partenariat avec le Rainforest Trust.

Pour célébrer son 4ème anniversaire, l'entreprise a lancé sa collection éphémère Rechargées, proposant une petite sélection de montres Solios restaurées pour répondre aux exigences de qualité élevées de Solios. Cette initiative, combinée à leur programme de recyclage de montres (le premier du genre en Amérique du Nord), contribue à leur effort pour créer une économie circulaire dans l'industrie horlogère et pour réduire leur empreinte carbone. La collection éphémère épuisée en seulement quelques jours, restez à l'affût pour une deuxième édition qui sera disponible sur solioswatches.ca !

Établie à Montréal en 2019, Solios propose des montres à énergie solaire écoresponsables. Première entreprise horlogère au monde à recevoir une certification B Corp, Solios démontre qu'il n'est pas nécessaire de choisir le design et l'élégance au détriment de la durabilité. Chaque montre Solios est fabriquée à partir de matériaux durables (acier inoxydable recyclé, cuir végétalien écologique) et est emballée dans du papier primé, certifié FSC et 100 % recyclé et recyclable.

