La marque emblématique Lay's® transpose quelques-unes des saveurs légendaires de Doritos®, de Ruffles® et de Smartfood® sur ses croustilles classiques pour découvrir qui aura le mieux réussi dans un duel des saveurs sans pareil

MONTRÉAL, le 17 mai 2021 /CNW/ - Lay's®, la marque de croustilles préférée des Canadiens, nous offre sa version des saveurs Frito-Lay les plus vendues au Canada parmi les marques Ruffles®, Doritos® et Smartfood®. Voici trois NOUVELLES saveurs de croustilles en édition limitée -- Lay's® Assaisonnées, Lay's® Piment infernal!® et Lay's® Cheddar blanc -- fièrement fabriquées au Canada et maintenant offertes d'un océan à l'autre!

Cette combinaison de saveurs emblématiques et des croustilles Lay's® parfaitement croquantes suscite une question : qui a le mieux réussi? Les Canadiens sont invités à participer à un débat épique en ligne à l'aide du mot-clic #DuelDesSaveurs, que ce soit pour afficher leur loyauté envers la grignotine originale ou encore, proclamer leur amour pour l'interprétation de Lay's®.

« Lay's cherche continuellement à faire le bonheur des amateurs de grignotines canadiens en leur offrant une grande variété de saveurs », déclare Lisa Allie, directrice principale du marketing - marques de base Frito-Lay, PepsiCo Canada Aliments. « Nous sommes curieux de savoir ce que les Canadiens en pensent et vers quelle version leur cœur penchera : celle de la marque originale ou la nouvelle interprétation Lay's de ces saveurs populaires? »

Dès aujourd'hui, les Canadiens trouveront les saveurs Lay's® en édition limitée chez tous les principaux détaillants à l'échelle du pays. Les amateurs de la marque Lay's® peuvent également donner leur opinion! Lay's® invite les Canadiens à acheter un sac et à participer au débat en ligne en utilisant le mot-clic #DuelDesSaveurs et en identifiant @LaysCanada. Par ailleurs, ils peuvent suivre @LaysCanada sur Instagram pour découvrir les personnalités et les influenceurs canadiens connus qui prennent part à ce débat passionnant.

À propos de Lay's®

Marque de croustilles préférée des Canadiens, Lay's® détient une part dominante du marché à l'échelle nationale et est l'une des marques phares de PepsiCo Canada. Pour en savoir plus, visitez le www.lays.ca .

À propos de PepsiCo Canada Aliments

PepsiCo Canada Aliments regroupe Frito-Lay Canada et Quaker Canada. L'entreprise emploie plus de 7 000 Canadiens et compte sept usines de fabrication, ainsi que des bureaux de vente et des centres de distribution répartis d'un océan à l'autre. Frito-Lay Canada, le plus grand fabricant de grignotines au Canada, est propriétaire des marques Lay's®, Doritos®, Tostitos®, Ruffles®, Smartfood® et Cheetos®. Le portefeuille de Quaker inclut une vaste gamme de céréales nourrissantes, de gruaux, de barres et collations de riz et de maïs, ainsi que des marques reconnues telles que Life®, Quaker Chewy®, Croque NatureMC et Crispy Minis®. Pour en savoir plus, visitez le www.pepsico.ca.

À propos de PepsiCo

Les produits PepsiCo sont consommés plus d'un milliard de fois par jour dans plus de 200 pays et territoires dans le monde. En 2020, PepsiCo a généré des revenus nets de plus de 70 milliards de dollars grâce à son portefeuille complémentaire d'aliments et de boissons regroupant les marques Frito-Lay, Gatorade, Pepsi-Cola, Quaker, Tropicana et SodaStream. Le portefeuille de PepsiCo offre une vaste gamme de délectables boissons et aliments et compte 23 marques qui produisent chacune plus d'un milliard de dollars de ventes au détail estimatives annuellement.

PepsiCo s'est donné comme mission d'être le leader mondial du secteur des boissons et des aliments pratiques en déployant son approche « Donner un sens à notre vision ». Cette approche témoigne de son ambition à gagner de manière durable sur le marché et à intégrer cette approche dans toutes ses activités. Pour en savoir plus, visitez le www.pepsico.com .

SOURCE Lay's

Renseignements: Carmel Lagrandeur, Citoyen Relations LP, [email protected]