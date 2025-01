WESTON, Floride, le 21 janv. 2025 /CNW/ - Flex Paste® Clear est une pâte caoutchoutée transparente et très épaisse qui s'accroche à pratiquement n'importe quelle surface, scellant instantanément l'eau, l'air et l'humidité. Cette extension de la ligne Flex Paste offre une performance puissante avec un fini invisible, assurant ainsi que l'apparence originale de vos projets demeure inchangée. En tant que pâte d'étanchéité claire et épaisse, elle est parfaite pour combler de grands espaces, fissures et trous, créant ainsi un joint d'étanchéité solide, flexible et limpide. Avec sa formule hydrophobe avancée, Flex Paste® Clear fonctionne même sous l'eau! Que vous travailliez à la réparation de votre maison, à l'entretien de votre véhicule ou à des projets créatifs, Flex Paste® Clear offre une force, une durabilité et une protection inégalées pour toutes vos applications intérieures et extérieures.

Flex Paste® Clear est une extension de ligne qui offre une performance puissante avec un fini invisible, veillant à ce que l’apparence originale de vos projets demeure inchangée. Jetez un coup d’œil à la publicité pour voir le tout premier bateau de journal!

Pour mettre en valeur la puissance de scellement et l'adhérence de Flex Paste® Clear, nous avons construit un autre bateau, et cette fois, il est entièrement fait de journaux! Jetez un coup d'œil à la publicité pour voir comment Flex Paste® Clear a maintenu Phil à flot.

"Flex Paste Clear ne rétrécira jamais, ne craquera jamais ou ne pèlera jamais…« Il est pratiquement invisible, a déclaré Phil Swift, chef de la direction et porte-parole de la famille de produits Flex Seal. Il peut être appliqué sur des surfaces humides et ne coulera pas… il fonctionne même sous l'eau! »

À propos de Flex Paste® Clear :

Clair, pratiquement invisible

Pâte caoutchoutée très épaisse

Formule hydrophobe avancée

Scelle l'eau, l'air et l'humidité

100% imperméable et résistant aux intempéries

Scelle les grands espaces, les fissures et les trous

Peut être façonné pour prendre n'importe quelle forme

Prtège sans altérer l'apparence des surfaces

Aide à prévenir les dommages causés par les inondations et l'intrusion de parasites

Peint, non inflammable

Flex Paste® Clear est disponible chez Canadian Tire et le sera bientôt chez d'autres grands détaillants.

