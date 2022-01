« Les clients savent que nous disposons de l'une des gammes de soins et de cosmétiques les plus tendances du pays, ainsi que d'un vaste assortiment qui permet à chacun de trouver le produit qui lui convient », explique Gwennaëlle Varnier, vice-présidente, Produits de beauté de prestige, Pharmaprix. « Nous sommes ravis d'ajouter 40 différents produits de la marque Drunk Elephant à notre gamme, aux côtés d'autres grandes marques mondiales que nous proposons. Grâce à l'expertise proposée dans nos magasins, aux emplacements pratiques partout au pays et à notre programme de fidélisation PC Optimum, vous ne trouverez pas de meilleure destination beauté. »

Au fil des ans, Pharmaprix a fait croître son rayon de produits de beauté, en élargissant son offre avec de nouvelles marques émergentes et des marques de confiance appréciées, toutes offertes à des prix variés.

« Je suis très heureuse d'étendre notre gamme de produits au Canada grâce à Pharmaprix », déclare Tiffany Masterson, fondatrice de Drunk Elephant. « Notre philosophie unique, axée sur l'élimination d'ingrédients, a véritablement interpellé beaucoup de gens. J'ai hâte de continuer à faire connaître les caractéristiques uniques des produits Drunk Elephant et d'aider les personnes à la recherche d'une solution de soins de la peau. »

Les consommateurs peuvent choisir parmi 40 produits différents de la marque Drunk Elephant, offerts en ligne et dans plus de 100 magasins Shoppers Drug Mart, dont 6 magasins PharmaprixMD au Québec.

À propos de Shoppers Drug Mart Inc.

Shoppers Drug Mart Inc. est l'un des noms les plus reconnus de l'industrie du commerce de détail canadien. La société octroie des licences de pharmacies de détail offrant une gamme complète de services, exploitées sous la dénomination Shoppers Drug Mart (Pharmaprix au Québec). Les 1 300 et quelques établissements Shoppers Drug MartMD et PharmaprixMD sont situés à des emplacements de choix dans chaque province et deux territoires, de sorte qu'ils comptent parmi les points de vente au détail les plus pratiques au Canada. La société octroie des licences ou est propriétaire de 47 pharmacies affiliées à des cliniques exploitées sous la dénomination Shoppers Simply PharmacyMD (Pharmaprix Simplement SantéMD au Québec), et de services dermatocosmétiques dans deux emplacements indépendants, La clinique beauté de Shoppers Drug MartMC. De plus, la société, à titre de propriétaire-exploitant de 43 établissements Wellwise de Shoppers Drug MartMC et d'un site Web de commerce électronique, Wellwise.ca, est le plus important détaillant canadien de produits et de services pour les soins de santé à domicile. En plus de son réseau de magasins de détail, la société détient la plateforme en ligne de Cannabis médical de ShoppersMC pour la vente de cannabis médical, le Réseau de santé spécialisé Shoppers Drug Mart inc., fournisseur de distribution de médicaments spécialisés et de services pharmaceutiques et de soutien complet aux patients ainsi que MediSystem inc., fournisseur de produits et de services pharmaceutiques aux établissements de soins de longue durée. Shoppers Drug Mart est une division indépendante et unique de Les Compagnies Loblaw Limitée.

La différence de Drunk Elephant

Nous nous engageons à n'utiliser que des ingrédients qui sont directement bénéfiques pour la santé de la peau ou qui favorisent l'intégrité de nos préparations. Nous ne tenons jamais compte si quelque chose est synthétique ou naturel, mais nous choisissons plutôt des ingrédients en fonction de la biocompatibilité. C'est pourquoi nous nous concentrons sur des niveaux de pH sains, des formules que la peau reconnaît, une petite structure moléculaire facilement absorbée et des ingrédients actifs efficaces qui soutiennent et maintiennent le manteau acide de la peau. Mais ce que nous gardons hors de nos produits est tout aussi important que ce que nous y ajoutons, de sorte que vous ne trouverez jamais ce que nous appelons les « six suspectsMC » (huiles essentielles, alcools, silicones, écrans solaires chimiques, parfums/teintures, SLS) dans notre gamme. Nous croyons que ces six ingrédients omniprésents sont à la racine de presque tous les problèmes de peau, et lorsqu'ils sont retirés entièrement de votre routine, c'est-à-dire lorsque vous prenez une « pause Drunk Elephant », la peau peut se remettre à son état le plus sain et le plus équilibré possible. Ce régime d'élimination des ingrédients apporte des bienfaits à tous les types de peau et a inspiré le mouvement #barewithus sur Instagram, une collection d'égoportraits nus qui retrace le périple Drunk Elephant des personnes qui ont découvert non seulement une peau plus saine, mais plus important encore, une confiance en soi plus saine.

Pour plus d'information, visitez : La marque Drunk Elephant sur le site de Pharmaprix

