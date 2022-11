Trois autres producteurs de cannabis artisanal rejoignent le collectif provincial par ROSE ScienceVie

HUNTINGDON, QC, le 9 nov. 2022 /CNW Telbec/ - ROSE ScienceVie inc. (« ROSE »), un important producteur, distributeur et spécialiste de la commercialisation du cannabis au Québec, a annoncé des partenariats officiels avec les microproducteurs régionaux Cannabitibi, Teca Canna et Le Malin Vert. Ces ententes permettent d'élargir la sélection de produits de cannabis artisanal fabriqués au Québec sous la marque du collectif de cannabis DLYS par ROSE.

Depuis son lancement l'année dernière, DLYS a pris de l'expansion pour inclure des produits de cannabis artisanaux provenant de 11 microproducteurs répartis dans diverses régions du Québec.

« DLYS représente les valeurs québécoises, les entreprises québécoises et la qualité québécoise », a déclaré Davide Zaffino, président et chef de la direction de ROSE. « Depuis le lancement de la marque, nous avons constaté en temps réel l'importance de ces éléments pour les consommateurs. Et le tout, grâce à des partenaires comme ceux-ci qui partagent cet engagement », a ajouté M. Zaffino. « Nous sommes fiers de partager leur travail et de continuer à apporter du cannabis artisanal authentique avec des personnes qui apprécient la qualité locale. »





DLYS Preissac est l'œuvre de l'entreprise familiale Cannabitibi, implantée à Amos, au Québec. Son tout premier produit offre la première fleur « équilibrée » en CBD-THC de DLYS, nommée en l'honneur de la magnifique municipalité du nord-est de sa région d'origine.



« Je crois que les produits de qualité et " équilibrés " sont tellement importants pour l'industrie », a déclaré le PDG de Cannabitibi, Serge Lapointe. « Grâce au soutien de la famille, de la communauté et de la marque DLYS, nous pouvons continuer à croire en notre passion et à la faire rayonner. »

DLYS Etchemins, par Teca Canna de Saint-Benjamin, au Québec, est le savoureux résultat d'une production en petits lots et d'un processus véritablement artisanal. Il porte le nom du célèbre Lac-Etchemin de la région.

« Voilà ce à quoi nous avons travaillé », a déclaré le PDG de Teca Canna, Alexandre C. Gagné, à propos de son accueil au sein du collectif DLYS. « Nous sommes rigoureux dans notre processus et obstinément dévoués à nos fleurs. Tout débute par des choix de cultivars élaborés qui allient l'art de la culture à notre passion. Les consommateurs le remarqueront, et nous sommes ravis que nos partenaires de DLYS le reconnaissent aussi. »



DLYS Appalaches, de l'entreprise familiale Le Malin Vert, est cultivé en serres passives, à flanc de montagne dans la région de Sutton au Québec, selon des pratiques écoresponsables.

« Nous sommes ravis que DLYS croie en ce que nous faisons », a déclaré le propriétaire du Malin Vert, Alexandre Mallette. « De bonnes choses poussent dans cette région pour de bonnes raisons, et nous travaillons ardemment pour nous assurer que nos plantes en tirent le meilleur parti. »



Les trois nouveaux produits DLYS sont maintenant offerts exclusivement à la SQDC.

À propos de ROSE ScienceVie inc.

ROSE ScienceVie s'engage à ce que les consommateurs soient en mesure de profiter de la production, de la vente et de la consommation responsables du cannabis au Québec et à l'échelle du Canada. De la culture du cannabis au marketing, à la mise en marché et à la logistique, l'entreprise de Huntingdon, au Québec, joue un rôle clé sur le marché provincial. En plus de ses propres produits et de son expertise, ROSE fournit des services bien précis à l'industrie à des producteurs sélectionnés afin de favoriser une offre diversifiée sur les marchés québécois et canadiens. ROSE ScienceVie est détenue majoritairement par Village Farms International (Nasdaq: VFF), le reste étant détenu et gérer par ses fondateurs, basés au Québec. Pour plus d'information, visitez roselifescience.ca.

À propos de DLYS

Le collectif de cannabis DLYS par ROSE ScienceVie inc. est une initiative qui multiplie les choix de produits artisanaux locaux pour les consommateurs, tout en soutenant les producteurs locaux. La mission de ROSE pour la marque DLYS est de soutenir les producteurs de cannabis artisanal locaux avec une expertise du marché réglementé, des ressources et un engagement partagé envers les valeurs, les entreprises et les communautés du Québec.

