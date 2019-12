La marque de vêtements d'extérieur hauts de gamme Nobis nomme l'étoile de la NBA Serge Ibaka, ambassadeur mondial

Les dernières photos de la campagne éditoriale sur lesquelles figure Ibaka, qui ont été prises par le réalisateur et le photographe de renom Justin Wu, mettent en vedette les modèles de manteau d'hiver Kane et Martin, et sont les premières d'une série de collaborations que seront déployées jusqu'au début de l'année 2021.

À PROPOS DE SERGE IBAKA

Né en République du Congo de parents qui étaient tous deux joueurs de basketball, Ibaka a développé une passion pour le jeu dès son plus jeune âge et l'a utilisée comme exécutoire pendant la guerre civile du Congo. Il a joué dans son pays pendant sa jeunesse avant de poursuivre sa carrière à Barcelone, en Espagne, où il a été choisi lors du repêchage de la NBA par le Thunder d'Oklahoma City, puis a joué par la suite pour le Magic d'Orlando. Il a finalement été échangé aux Raptors de Toronto en 2017, équipe avec laquelle il a ensuite signé un contrat de trois ans et gagné le championnat de la NBA en 2019. En dehors du basketball, Serge Ibaka s'engage à aider les personnes dans le besoin par l'intermédiaire de la Serge Ibaka Foundation, dont les projets se concentrent sur la santé et l'éducation des orphelins au Congo (et qui collabore avec l'UNICEF pour rénover des orphelinats et fournir des fournitures de soins de santé ainsi que des appareils médicaux comme des appareils auditifs). Lorsqu'il n'est pas sur les terrains de basketball ou qu'il ne travaille pas pour aider les personnes dans le besoin, il prend plaisir à jour de la musique congolaise avec ses amis et à développer son style personnel.

À PROPOS DE NOBIS

En 2007, la marque « Nobis », qui signifie « nous » en latin, a été lancée. Nobis est une marque canadienne reconnue de vêtements et d'accessoires d'extérieur hauts de gamme qui affiche la conviction que les tendances vont et viennent, mais que le style, la fonction et la qualité restent toujours intemporels. Les collections sont conçues pour les hivers qui changent constamment, les conditions saisonnières imprévisibles et le besoin grandissant de vêtements d'extérieur tendance et fonctionnels. Nobis, qui appartient à InnoVision Holdings Corporation, continue d'explorer les limites des marchés des vêtements et accessoires d'extérieur à un rythme soutenu. En 2010, Nobis a été sélectionnée parmi les trois finalistes du prix Global Business Excellence de Markham Board of Trade. La marque Nobis est actuellement présente dans plus de 35 pays : en Amérique du Nord, en Europe et en Asie, notamment aux États-Unis, au Royaume-Uni, en Allemagne, en Suède, en Norvège, en Finlande, au Danemark, en République tchèque, en Autriche, au Japon, en Corée, et bien sûr, chez nous, au Canada.

