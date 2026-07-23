La marque de soins britannique Medik8 fait son entrée chez Sephora Canada

Elle introduit sa philosophie exclusive CSA et sa gamme canadienne dans 147 succursales à travers le pays.

TORONTO, July 23, 2026 /CNW/ -- La marque britannique de soins haut de gamme Medik8 officialise son expansion sur le marché canadien. Ses formules axées sur la recherche scientifique seront accessibles en ligne sur Sephora.ca dès le 11 août, puis déployées dans 147 magasins Sephora à travers le Canada à compter du 14 août prochain.

Medik8 introduit son approche fondée sur la science pour lisser, raffermir et revitaliser visiblement la peau.

La gamme canadienne de Medik8 sera disponible en magasin et sur Sephora.ca, portée par des présentoirs dédiés dans 75 emplacements stratégiques afin de maximiser sa visibilité. Cette expansion constitue une étape décisive de leur stratégie de croissance nord-américaine, qui s'accompagne d'un lancement synchronisé chez Sephora aux États-Unis. En s'associant à Sephora, Medik8 vise à offrir aux consommateurs canadiens, toujours plus soucieux des ingrédients, un accès direct et étendu à ses formulations éprouvées en clinique.

« L'expertise de Sephora auprès de sa clientèle spécialisée en soins de la peau et l'ampleur de son réseau en font le partenaire idéal pour faire découvrir notre approche scientifique et nos produits à plus grande échelle. D'ici trois à cinq ans, notre objectif est d'établir Medik8 parmi les 10 premières marques de soins chez Sephora », a déclaré Simon Coble, Directeur Général de Medik8.

Outre sa sélection de soins, Medik8 introduit aussi sa philosophie signature, la CSA : de la vitamine C et une protection solaire le jour, puis de la vitamine A (aussi connue sous le nom de rétinal) le soir. Cette routine simple et scientifique vise à réduire jusqu'à 90 % des signes visibles du vieillissement cutané. Au cœur de ce lancement canadien se trouve également son innovation phare, le Cristal Rétinal, fidèle à son statut de sérum au rétinal n° 1 dans le monde*. Ce produit vedette utilise le rétinaldéhyde, un dérivé de la vitamine A de nouvelle génération éprouvé en clinique pour agir jusqu'à 11 fois plus rapidement que le rétinol classique, offrant des bienfaits anti-âge ciblés avec un risque d'irritation nettement inférieur à celui des rétinoïdes cliniques traditionnels.

« Alors que l'intérêt pour les soins cliniques ne cesse de croître, la clientèle canadienne recherche des marques qui allient crédibilité scientifique et résultats éprouvés, deux exigences auxquelles Medik8 répond parfaitement », a souligné Marisa Caruso, Vice-présidente, Marchandisage chez Sephora Canada. « Ce lancement témoigne de notre engagement à offrir un assortiment de produits qui permet à nos clients de faire des choix éclairés pour la santé durable de leur peau. Medik8 est un ajout précieux à notre offre de soins cliniques : elle apporte des formules de pointe et renforce la position de Sephora comme destination incontournable pour des solutions haut de gamme axées sur les résultats partout au pays.»

Pour assurer un contrôle opérationnel rigoureux, Medik8 gère sa propre production de A à Z grâce à un modèle d'intégration verticale complète. Chaque produit est formulé, emballé et expédié directement depuis le centre d'innovation de la marque au Royaume-Uni, un processus rigoureux qui lui a valu la confiance et l'aval des dermatologues, des professionnels de l'esthétique et des spécialistes de la peau à travers le monde.

Cette expansion commerciale fait suite à l'entrée du Groupe L'Oréal au capital de Medik8 en 2025 à titre d'actionnaire majoritaire. Ce partenariat dote la marque des moyens opérationnels pour propulser sa croissance mondiale, tout en respectant l'indépendance de ses processus de recherche, de développement et de formulation.

Déjà offerts sur Medik8.ca, les produits de la marque seront disponibles en ligne sur Sephora.ca dès le 11 août, puis en magasins à travers le pays dès le 14 août.

*Source : Étude de marché indépendante menée par Kline & Company analysant les ventes de sérums au rétinal à l'échelle des fabricants pour l'année 2025.

À PROPOS DE MEDIK8

Medik8 est une marque de soins dermatologiques guidée par la science, reconnue pour offrir des résultats cliniquement prouvés, sans compromis. Développée avec des ingrédients actifs de qualité professionnelle, Medik8 est renommée pour sa philosophie CSA : de la vitamine C et une protection solaire le jour, et de la vitamine A le soir. Chaque formule est conçue et fabriquée en interne au sein du centre d'innovation de la marque, situé près de Londres, incluant sa gamme vedette Cristal Rétinal.

À PROPOS DE SEPHORA

Sephora est un détaillant de beauté reconnu mondialement. Grâce aux 55 000 membres de son personnel passionné réparti(e)s dans 37 marchés, Sephora relie la clientèle et les marques beauté au sein d'une collectivité beauté la plus fiable et dynamique au monde. Nous desservons une communauté de millions de passionnés de beauté hautement engagés partout dans notre réseau OMNI mondial, comprenant plus de 3 400 magasins et magasins phares, en plus de nos plateformes de commerce en ligne et nos plateformes numériques offrant une expérience personnalisée et immersive sur tous les plans. Grâce à notre sélection de près de 500 marques et de notre propre marque, Sephora Collection, nous offrons un assortiment unique et diversifié de marques beauté de prestige, adapté aux besoins de notre clientèle, en passant du parfum au maquillage, jusqu'aux soins pour les cheveux et soins pour la peau, et bien plus, alors que nous réinventons continuellement le monde de la beauté.

Depuis notre naissance en 1969 à Limoges en France, et notre intégration dans le groupe LVMH en 1997, nous avons chamboulé l'industrie de la beauté de prestige. Aujourd'hui, nous continuons à briser les conventions pour mener à bien notre mission d'étendre notre vision de la beauté dans le monde, et d'habiliter l'extraordinaire en chacun et chacune de nous.

SOURCE Medik8

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