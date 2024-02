Le sérum avancé solution taches brunes LUMINOUS630® est le fruit de 10 années de recherche scientifique en vue d'éclaircir, de diminuer et de prévenir l'apparition des taches brunes.

TORONTO, le 7 févr. 2024 /CNW/ - NIVEA, chef de file mondial des soins de la peau, est fière d'annoncer le lancement canadien de sa solution révolutionnaire contre les taches brunes, le sérum avancé solution anti-taches LUMINOUS630® NIVEA.

La marque de sérum taches brunes, NIVEA, n° 1 au monde* débarque au Canada, une routine axée sur la science : Une formule puissante qui donne des résultats en seulement 2 semaines* (Groupe CNW/Nivea)

Le résultat de 10 années de recherche scientifique, le sérum Luminous630® NIVEA permet et d'atténuer l'apparence des taches brunes avec une efficacité inégalée. Cette formule à double action, la première en son genre sur le marché grand public, met à la portée de tous les consommateurs les résultats avancés qu'on associe normalement aux marques de luxe. Les utilisateurs peuvent s'attendre à des résultats visibles au bout de deux semaines* d'utilisation régulière et découvrir un teint plus lisse et plus lumineux.

« Le sérum Luminous630® Nivea est un produit révolutionnaire pour réduire l'apparence des taches brunes. Le développement de ce produit nous a permis de répondre activement au besoin d'un sérum qui cible l'apparence des taches brunes liées à l'exposition au soleil et au vieillissement », affirme Florian Wolfram, directeur général de Beiersdorf Canada. « Nous sommes ravis de lancer le sérum Luminous630® NIVEA au Canada et nous avons hâte de voir nos consommateurs découvrir le potentiel transformateur de leur peau. »

Le parcours qui a mené au développement du sérum Luminous630® NIVEA témoigne de l'engagement que NIVEA a pris depuis longtemps envers l'excellence dans le domaine des soins de la peau. Les experts scientifiques de NIVEA se sont penchés sur la cause fondamentale des taches brunes. Après avoir testé plus de 50 000 molécules, la molécule numéro 630 s'est montrée efficace, ce qui a donné naissance à la solutions taches brunes la plus performante de sa catégorie.

Le sérum Luminous630® NIVEA a une texture légère qui pénètre rapidement dans la peau. Il combine l'ingrédient vedette LUMINOUS630® dans sa concentration la plus élevée à de l'acide hyaluronique pour soutenir la production d'acide hyaluronique de la peau, ce qui permet d'obtenir un teint plus lisse et plus rajeuni.

Le sérum Luminous630® NIVEA est disponible dans la plupart des grandes pharmacies, des détaillants de masse et des détaillants en ligne partout au pays. Son efficacité est appuyée par une garantie de remboursement, afin de donner aux consommateurs autant de confiance dans leur achat que NIVEA en a dans ses résultats.

À PROPOS DE BEIERSDORF

Beiersdorf Canada Inc. fait partie du groupe Beiersdorf, leader mondial dans le domaine des produits de soin de la peau innovants et de haute qualité, et compte plus de 135 ans d'expérience dans ce secteur du marché. L'entreprise, établie à Hambourg, regroupe plus de 20 000 employés partout dans le monde et est inscrite au DAX, l'indice boursier allemand de référence. Beiersdorf a réalisé un chiffre d'affaires de 7,6 milliards d'euros au cours de l'année fiscale 2019. NIVEA, la première marque de soin de la peau au monde*, est la pierre angulaire du portefeuille de marques de l'entreprise, qui comprend également des marques comme Eucerin, Elastoplast et Coppertone au Canada.

* Référence : Euromonitor International Limited ; NIVEA as umbrella brand in the categories Face Care, Body Care, and Hand Care; in retail value terms, 2016.

AVERTISSEMENTS

* Référence : Nielsen IQ, Market Track, Face Care Anti Spot Serum market, analysis in 36 countries, Value Sales in EUR, January 2022-December 2022.

*L'apparence des taches brunes diminuent visiblement après chaque application avec une utilisation régulière.

Renseignements: Pour en savoir plus sur le sérum Luminous630® NIVEA, veuillez visiter nivea.ca ou contacter [email protected].