LOS ANGELES, 14 février 2024 /CNW/ - about-face, la marque de maquillage multidimensionnelle d'Ashley Frangipane (connue professionnellement sous le nom d'Halsey), annonce l'expansion de ses activités de vente au détail exclusivement chez Pharmaprix au Canada, partout au pays, également exploitée sous l'enseigne Pharmaprix au Québec. La marque sera lancée en ligne et déployée dans certains magasins à compter du 26 février.

« Nous sommes très heureux d'avoir conclu un nouveau partenariat avec Pharmaprix, ce qui nous permettra de lancer nos franchises et nos produits vedettes partout au Canada », a déclaré Jeanne Chavez, cofondatrice et directrice de l'innovation. « Son programme de récompenses très avantageux et ses conseillers en beauté, véritables guides et repéreurs de tendance sur TikTok, sont un réel atout pour la marque about-face. Nos clients trouveront nos collections les plus convoitées là où ils se sentent déjà plus à l'aise et en confiance pour acheter des cosmétiques sur le marché canadien. »

Grâce à l'expertise de ses spécialistes en beauté en magasin, à ses magasins bien situés partout au pays et à son programme de fidélisation PC Optimum, Pharmaprix est la destination par excellence des amateurs de beauté au Canada. « Avec l'une des gammes les plus complètes de produits de soins de la peau et de cosmétiques au pays, Pharmaprix est devenu l'un des détaillants de produits de beauté les plus dignes de confiance au Canada », a expliqué Irene Doody, vice-présidente, Gestion de catégories, Soins de santé et beauté et de beauté de masse chez Pharmaprix. « Nous sommes enchantés de présenter les innovations passionnantes de la marque about-face aux clients des magasins partout au pays. »

À chaque lancement, les produits les plus convoités seront proposés en magasin et en ligne sur le site pharmaprix.ca.

Obtenez une pigmentation audacieuse et modulable en un seul passage grâce au fard à paupières liquide pour les yeux Matte Fluid Eye Paint™ , disponible en 16 nuances.

Avec sa finition scintillante et laquée, le brillant à paupières Vinyl Effect Eye Gloss a une brillance semblable à celle du verre. Il s'applique après votre mascara et sa formule ultra-apaisante laisse un aspect humide et frais sur vos paupières.

L'ombre à paupières mousse lisse Fractal Glitter Eye Paint , disponible en 17 nuances, crée un fini scintillant, qui ne fait pas de paquets, ne se craquelle pas, avec un fini longue tenue et anti-bavures.

Obtenez une pigmentation élevée en un seul passage grâce à l'ombre à paupières en bâton Shadowstick , disponible en 13 nuances, qui offre une couverture intense au fini mat ou perlé, conçue pour tenir plus de 10 heures sur votre paupière.

Le traceur pour les yeux en gel haute définition Line Artist , disponible en 13 nuances, pare vos paupières d'un pigment intense dans une formule soyeuse et au fini mat pour une application hyper précise en un seul passage.

Le mascara 1994 Volumizing Mascara apporte un volume supplémentaire à vos cils tout en les allongeant et en les recourbant, pour un fini impeccable, sans s'écailler. Ce mascara tout-en-un multitâche fortifie vos cils et leur offre un volume intense. Sa brosse allongée peigne tous les cils, même les plus courts, et les sépare pour un effet entièrement déployé.

Le crayon à sourcils biseauté tout-en-1 Brow Artist , disponible en 8 nuances, offre une application précise dans une formule gel facile à appliquer. Il possède une couleur modulable qui enveloppe les poils pour redessiner la ligne de vos sourcils avec précision.

Shadow Fix Primer est une base de fard à paupières légère et longue tenue qui retient les ombres à paupières pour une apparence plus éclatante, plus nette et plus harmonieuse toute la journée (et la nuit).

Le baume Cheek Freak , disponible en 10 nuances, a une formule ultra-crémeuse et légère qui glisse sur la peau pour la parer d'un voile de couleur douce, modulable et durable.

Le baume à lèvres très brillant et nourrissant Cherry Pick , disponible en 14 nuances, pénètre instantanément dans les lèvres, tout en les parant d'un voile pigmenté de couleur.

L'huile pour les lèvres onctueuse et brillante Light Lock Lip Gloss , disponible en 16 nuances, est enrichie d'huiles de menthe poivrée et de lavande naturelle afin de vous garantir un éclat aussi subtil que durable.

Le rouge à lèvres liquide mat Paint-It Matte Lip Color , disponible en 9 nuances, est incontournable pour obtenir un maquillage des lèvres pigmenté et durable.

Le crayon à lèvres mat et onctueux Matte Fix Lip Pencil, disponible en 9 nuances, glisse sur les lèvres comme du beurre pour les parer d'une couleur à la fois audacieuse et modulable.

À propos d'about-face :

Le maquillage sans règles. Conçue par Halsey pour révéler les versions de votre moi, about-face est une marque de maquillage multidimensionnelle pour tous et partout, fondée sur le principe selon lequel chaque individu a plusieurs facettes et que tous les humains sont des êtres bizarres, complexes et d'une beauté imparfaite. Chaque individu a sa méthode personnelle, désordonnée et un peu folle de devenir la meilleure version de lui-même. C'est pour cette raison que nous créons des produits qui valorisent le travail acharné, plutôt que le battage publicitaire, et qui sont conçus pour célébrer le voyage entrepris pour devenir les différentes versions de nous-mêmes, et toutes les versions expérimentales réalisées en cours de route. Nos formules pigmentaires, longue tenue et modulables facilitent l'expression de soi et sont entièrement propres et végétaliennes.

Pour obtenir de plus amples renseignements, consultez le site www.aboutface.com / @aboutfacebeauty

