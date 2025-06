NANTONG, Chine, le 10 juin 2025 /CNW/ - RAINBOWCO (SZ002483), un leader mondial de la fabrication d'équipement haut de gamme, a annoncé une importante évolution de sa stratégie de marque. À compter du 1er septembre 2025, la marque commune GENMA-KALMAR unifiera son image sous GENMA, conformément aux tendances mondiales en matière de consolidation du marché des équipements haut de gamme.

Ce regroupement stratégique vise à créer une identité de marque mondiale plus claire pour GENMA et à améliorer les synergies avec la marque KOCH. Le portefeuille de RAINBOWCO comprend trois marques principales :

GENMA - fournit de l'équipement haut de gamme à l'échelle mondiale, offrant cinq solutions clés : des solutions de levage pour les chantiers navals, les parcs de matériaux et les ateliers; des solutions de levage pour l'ingénierie maritime et extracôtière; des solutions de manutention de matériaux en vrac; des grues terminales; et des appareils de manutention multifonctionnels à haut rendement.

une marque commune avec le chef de file finlandais de la manutention des matériaux durables KALMAR, spécialisé dans les grues RTG, RMG et STS pour les ports à conteneurs mondiaux. La marque passera à GENMA en septembre. KOCH - un fournisseur renommé de solutions de manutention de matériaux en vrac ayant 80 ans d'histoire, dont RAINBOWCO a fait l'acquisition en 2019. Ses capacités se sont accrues davantage en 2023 grâce à l'intégration des divisions des matériaux en vrac et de l'équipement minier de FLSmidth, transformant KOCH en un fournisseur de solutions complet couvrant l'ensemble de la chaîne de valeur de la manutention des matériaux en vrac.

Susan Zha, directrice générale de la solution de manutention de conteneurs de terminal, a souligné que cette mise à niveau de la marque est essentielle pour les activités futures de l'entreprise. Elle a déclaré : « Cette transition reflète notre engagement à améliorer la gestion de nos activités de marque, et nous avons bon espoir que l'uniformité des normes technologiques relatives aux produits, aux systèmes de chaîne d'approvisionnement et aux cadres de service nous positionne pour mieux réussir sur le marché. »

Ce changement fait suite à l'acquisition stratégique par RAINBOWCO des activités de grues lourdes de KALMAR en 2022, qui a intégré une équipe de base pour renforcer les capacités techniques et la portée opérationnelle mondiale de GENMA-KALMAR. Cette initiative a déjà connu des succès importants, notamment 40 RTG pour Damietta et 50 RTG pour Marsa Maroc.

Martin Wu, chef de la direction de RAINBOWCO, a réaffirmé l'accent mis par l'entreprise sur l'équipement haut de gamme. Il a souligné : « Chez RAINBOWCO, nous sommes dévoués à l'équipement haut de gamme, et nous élargissons nos bases de fabrication et d'assemblage pour mieux servir nos clients dans le monde entier. »

Fondée en 2003, RAINBOWCO a établi cinq bases de production et emploie plus de 3 600 personnes dans le monde. En 2024, ses revenus annuels ont dépassé le milliard de dollars. La marque invite ses partenaires mondiaux à se joindre à elle lors de l'exposition TOC Europe 2025, qui aura lieu du 17 au 19 juin 2025, où l'entreprise présentera ses dernières avancées au kiosque GENMA SOLUTIONS_J18. Pour en savoir plus : https://www.genmasolutions.com/

