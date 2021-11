Les agents espiègles en chef Cheetos® recevront la fabuleuse somme de 4 000 $ (CA) pour offrir à leurs amis et à leurs proches un macaroni au fromage plus intense et absolument plus fromagé. Optez pour les saveurs Audacieusement fromagée et Jalapeño fromagé, ou allez-y à fond avec la saveur Enflammé, le temps est venu de faire preuve d'audace avec le nouveau macaroni au fromage Cheetos®. Plus besoin de ketchup -- et vous nous en remercierez.

« On le sait, ce n'est pas toujours facile de laisser tomber un vieil ami, mais nous sommes certains qu'il n'y a rien comme un bol de macaroni au fromage Cheetos® -- intense et fromagé -- pour faire oublier, déclare Logan Chambers, directeur marketing, PepsiCo Canada Aliments. Avec l'aide de nos nouveaux agents espiègles en chef Cheetos®, la marque encourage les Canadiens à vivre Dangereusement fromagé et à adopter un nouveau macaroni alléchant. »

Les agents espiègles en chef Cheetos® pourraient, par exemple remplacer tout le contenu de leurs armoires de cuisine par des boîtes de macaroni Cheetos®, ou encore aller frapper à la porte de la dernière personne qui leur aura envoyé un texto pour lui offrir un bon bol chaud de macaroni au fromage Cheetos®.

Si vous avez l'audace de remplacer la réserve de macaroni au fromage de votre coloc par notre nouveau mac alléchant ou d'organiser un souper à la chandelle lors duquel vous servirez le repas le plus romantique de tous (trois saveurs de macaroni au fromage Cheetos®), postulez dès aujourd'hui pour l'emploi le plus savoureux et fromagé de la marque au Canada. Visitez le site cheetosmacaroniaufromage.castingcrane.com .

Offertes chez tous les principaux détaillants à l'échelle du pays, les pâtes avec sauce Cheetos® Macaroni au fromage se déclinent en trois saveurs : Audacieusement fromagée, Enflammé et Jalapeño fromagé. Mettez la main sur le nouveau mac dans le marché dès aujourd'hui!

À propos de Cheetos®

Cheetos® est l'une des marques de grignotines préférées au Canada dans le portefeuille de Frito-Lay Canada, et l'une des marques phares de PepsiCo Canada. Peu importe où vous trouverez la marque Cheetos® et Chester Cheetah®, des sourires fromagés suivront de près, c'est certain. Pour en savoir plus au sujet de la marque, visitez le site de l'entreprise au http://www.cheetos.ca et sur Twitter au http://www.twitter.com/cheetoscanada.

À propos de PepsiCo

Les produits PepsiCo sont consommés plus d'un milliard de fois par jour dans plus de 200 pays et territoires dans le monde. En 2020, PepsiCo a généré des revenus nets de plus de 70 milliards de dollars grâce à son portefeuille complémentaire d'aliments et de boissons regroupant les marques Frito-Lay, Gatorade, Pepsi-Cola, Quaker, Tropicana et SodaStream. Le portefeuille de PepsiCo offre une vaste gamme de délectables boissons et aliments et compte 23 marques qui produisent chacune plus d'un milliard de dollars de ventes au détail estimatives annuellement.

PepsiCo s'est donné comme mission d'être le leader mondial du secteur des boissons et des aliments pratiques en déployant son approche « Donner un sens à notre vision ». Cette approche témoigne de son ambition à gagner de manière durable sur le marché et à intégrer cette approche dans toutes ses activités. Pour en savoir plus, visitez le www.pepsico.com .

