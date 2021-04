MONTRÉAL, le 8 avril 2021 /CNW/ - Nous savons que les chats sont carnivores, mais saviez-vous que la transformation traditionnelle de viande émet plus de carbone que les voitures*? Avec près de 500 millions de chats sur Terre, nous devons penser à notre empreinte écologique! Nous pouvons faire une vraie différence pour l'environnement en substituant simplement la protéine de viande dans les aliments pour chats par une protéine durable d'insectes!

VOICI L'ALIMENT CATIT NUNA

L'aliment Catit Nuna contient jusqu'à 92 % de protéines durables**! Facilement digestible et hautement savoureux, cet aliment sec révolutionnaire est adoré des chats et permet aux amoureux des félins de faire une différence. Nos formulations combinent des protéines propres d'insectes à une tonne d'ingrédients sains, ce qui fait un aliment complet et équilibré pour chats. Bref, l'aliment Catit Nuna établit une nouvelle norme au sein des aliments supérieurs pour chats.

Nous utilisons des larves entières pour nous assurer que tous les besoins nutritionnels de votre chat sont comblés. En effet, chaque larve déborde de protéines, de vitamines, d'oméga-6, de calcium, de phosphore, de zinc et de minéraux. De plus, nos larves sont soigneusement séchées et moulues en une fine farine nutritive avant d'être mélangées à notre aliment. Cela signifie que l'aliment Catit Nuna a l'apparence de croquettes régulières, mais comprend le pouvoir de larves entières! Donc, vous ne trouverez jamais d'insectes dans le sac. Bon pour votre chat, bon pour la planète.

La gamme Catit Nuna est l'ajout le plus récent aux nouveaux produits durables chez Catit. La marque a aussi récemment présenté la nouvelle litière naturelle et à base végétale pour chats, Catit Go Natural.

Les produits Catit Nuna et Catit Go Natural sont offerts au catit.ca et chez les détaillants spécialisés en produits pour animaux de compagnie du Canada.

À propos de Catit

Catit est une marque canadienne reconnue mondialement pour son innovation et ses designs. Au cours des années, Catit a développé plusieurs produits iconiques, dont les jouets interactifs Senses, l'abreuvoir avec fleur et la gamme de meubles Vesper. Tous ces produits sont extrêmement populaires auprès des propriétaires de chats du monde entier. Récemment, Catit a élargi son assortiment de produits pour inclure de délicieux aliments et régals de haute qualité pour chats, comme les repas Catit, les régals Catit Nibbly et les populaires régals à lécher Catit Creamy. Les produits Catit sont offerts au Canada, aux États-Unis et dans de nombreux pays à l'international. À mesure que la marque se développe, elle continuera d'améliorer la qualité des soins pour chats à travers le monde avec des produits innovateurs et attrayants, adaptés à la vie moderne.

(*En considérant l'impact de l'alimentation des animaux d'élevage.)

(**De la teneur totale en protéines. Recette au poulet : 88 % - Recette au hareng : 92 %)

