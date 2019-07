La marque canadienne Baby Gourmet s'agrandit avec Thirsty Naturals, une gamme de soins de la peau et du corps pour adolescents

CALGARY, le 30 juill. 2019 /CNW/ - La canadienne Jen Carlson, mère de deux enfants et influente entrepreneuse dans le secteur des produits naturels à la tête de la marque d'aliments naturels pour bébé Baby Gourmet, est heureuse de présenter sa nouvelle gamme de soins de la peau et du corps pour adolescents cent pour cent naturel Thirsty Naturals.

Avec un lancement national le 19 août 2019 dans les épiceries Loblaw et d'autres grands détaillants canadiens, et ce à temps pour la rentrée des classes, Thirsty Naturals est fier d'être l'un des premiers à s'adresser spécifiquement aux adolescents avec des produits entièrement naturels, à base de plantes et sans toxine.

La fondatrice et meneuse Jen Carlson rassemble les principaux traits pour concrétiser une idée: passion sans fin, esprit entrepreneurial, quête constante pour que ses enfants (et tous les enfants) aient accès aux meilleurs produits disponibles. Elle s'est donc lancée dans leurs créations. Les gammes de produits de Carlson ont grandi avec ses enfants, en commençant par Baby Gourmet, puis Slammers marque de collations biologiques pour enfants, et maintenant Thirsty Naturals.

« Alors que les enfants entrent dans l'adolescence, soudainement la conversation parent-enfant sur la bonne routine hygiénique quotidienne passe du brossage de dents et soie dentaire à l'encouragement de l'utilisation du déodorant - gênant - et à la mise en place d'une routine de soins: nettoyage, purifiage, traitement de boutons et masques de visage. J'étais choquée de découvrir que tous les produits recommandés pour cet âge contiennent des ingrédients toxiques, de la silicone obstruant les pores et des perturbateurs endocriniens, » a déclaré Jen Carlson, fondatrice de Thirsty Naturals. « J'ai passé toute ma vie à promouvoir une bonne nutrition et je ne pouvais pas débuter en toute conscience la routine de soins de mes enfants avec des produits toxiques. Comme pour Baby Gourmet, nous voulions créer les meilleurs produits pour la prochaine étape de développement de nos enfants, nous avons donc élaboré Thirsty Naturals. »

Les faits:

Les produits Thirsty Naturals sont formulés pour répondre aux besoins particuliers de la peau des adolescents, dont les peaux sensibles, les peaux grasses, les peaux sèches, les peaux mixtes, etc.





Thirsty Naturals comprend une gamme de 6 nouveaux produits cent pour cent naturels pour l'hygiène du visage et du corps pour les adolescents. Tous les ingrédients sont soigneusement sélectionnés pour lutter naturellement et sans sexisme contre ces problèmes. Le parfum plaît aux garçons et filles, et les contenants à pompe faciles à utiliser conviennent bien aux adolescents, selon notre groupe de discussion.





Le marketing accessible de la marque apporte un vent de fraîcheur sur l'industrie des produits de soins naturels et permet aux adolescents de disposer d'une gamme de produits sains spécialement conçus pour eux et non pour leurs parents.

Pour en savoir plus sur Thirsty Naturals, visitez leur site Web www.thirstynaturals.ca , suivez-les sur Instagram et Facebook @ThirstyNaturals.

À propos de Thirsty Naturals:

Grâce au soutien et conseils de nos ambassadeurs adolescents, chaque produit est spécialement conçu pour ces derniers. Thirsty Naturals offre des soins personnels 100% naturels, à base de plantes, et sont sans toxines, parabens, sulfates, phtalates, parfums artificiels, produits dérivés du pétrole, d'animaux, et non testés sur les animaux. Tous les ingrédients sont d'origine naturelle, même l'agent de conservation. Les produits sont à un prix abordable, sans sacrifier les ingrédients de qualité, et sont disponibles en ligne et dans les magasins à travers le pays d'ici septembre 2019.

