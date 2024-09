La marque primée de soins de la peau fait sa première apparition au Canada dans les magasins Sephora partout au pays

TORONTO, le 23 sept. 2024 /CNW/ - ELEMIS, l'autorité britannique en matière de soins de la peau, a poursuivi son expansion internationale avec un lancement chez Sephora, un important détaillant de produits de beauté au Canada. Actuellement offert en ligne, le produit fera ses débuts en magasin le 23 septembre 2024. Réputée pour ses ingrédients hautement actifs et efficaces et sa gamme Pro-Collagen primée, la marque britannique de soins de la peau fera son entrée chez Sephora Canada avec un assortiment préparé de ses produits à succès.

ELEMIS a été lancé dans les magasins Sephora partout aux États-Unis en février 2024 et, grâce à son succès continu, la marque vise maintenant le Canada. Forte de plus de 30 ans d'histoire ancrée dans la recherche clinique, la marque primée s'est aventurée sur de nouveaux marchés pour présenter ses produits de soins de la peau de qualité supérieure à une communauté mondiale de clients.

« Notre expansion dans les magasins Sephora aux États-Unis s'inscrit dans la continuité de notre succès sur les marchés internationaux. Notre lancement aux États-Unis a suivi les traces de notre entrée dans Sephora en Chine, en Asie du Sud-Ouest et, bien sûr, au Royaume-Uni, a déclaré Sean Harrington, cofondateur et chef de la direction d'ELEMIS. Nous sommes fiers de rester fidèles à nos racines - nous sommes des chefs de file dans l'industrie des soins de la peau et le partenariat avec Sephora illustre nos ambitions de croissance continue. Sephora est un leader de la beauté moderne - il inspire les collectivités du monde entier grâce à son engagement envers un service et une innovation exceptionnels. Notre partenariat est naturel, et nous avons hâte de participer à de nombreux autres projets passionnants avec Sephora. »

La gamme de produits de soins de la peau ELEMIS comprendra la gamme Pro-Collagen, y compris le baume nettoyant, la crème marine, l'essence hydratante marine, le sérum régénérateur, le masque revitalisant pour les yeux, la gamme Dynamic Resurfacing, y compris les compresses faciales, le sérum de lavage et sérum Super-C, ainsi que l'huile de soin du visage Superfood, l'huile pour le visage Superfood, la trousse du meilleur vendeur et la trousse des Fêtes 2024. Tous les produits seront offerts en magasin et en ligne.

« Les passionnés de soins de la peau connaîtront ELEMIS - et la marque s'est finalement retrouvée exclusivement chez Sephora Canada, a déclaré Jane Nugent, première vice-présidente, Marchandisage, Sephora Canada. Alors que nous continuons de jouer un rôle de premier plan avec notre assortiment organisé, ELEMIS apporte le meilleur du spa chez nous avec des formules efficaces et scientifiques pour répondre aux besoins de nos clients. »

ELEMIS est maintenant disponible en ligne à Sephora.ca et sera bientôt disponible dans les magasins partout au Canada à compter du 23 septembre 2024. La majorité des produits sont vendus à moins de 100 $, et les prix varient de 24 $ pour le baume nettoyant Pro-Collagen de voyage à 189 $ pour la crème marine Pro-Collagen de grand format. Pour magasiner ELEMIS en ligne ou trouver un magasin Sephora le plus près de chez vous, visitez le site https://www.sephora.ca.

À propos de ELEMIS

Nous avons à cœur les soins de votre peau. Notre objectif est d'offrir une expérience de soins sensoriels de la peau qui produit des résultats puissants. En nous approvisionnant en extraits naturels qui se catalysent mutuellement et en exploitant la puissance des meilleurs ingrédients actifs de la nature, nous pouvons produire des résultats que vous pouvez voir et ressentir, à l'intérieur comme à l'extérieur. Depuis son lancement en 1990, ELEMIS a continué de repousser les limites de la science de la beauté avec des produits primés pour la peau et le corps, maintenant offerts dans plus de 120 spas, salons, magasins et plusieurs détaillants en ligne dans le monde. Marque de produits de beauté certifiée B Corp, ELEMIS s'engage à utiliser les affaires comme une force pour le bien et à stimuler son objectif de devenir la marque britannique de soins de la peau la plus durable. Pour en savoir plus, visitez www.elemis.com.

À propos de Sephora

Sephora est la principale marque de vente au détail de produits de beauté de prestige à l'échelle mondiale. Avec 52 000 employés passionnés actifs dans 34 marchés, Sephora établit des liens entre les clients et les marques de beauté au sein de la communauté de beauté la plus fiable et la plus dynamique au monde. Nous servons une communauté très engagée de centaines de millions d'abonnés de produits de beauté au sein de notre réseau omnicanal mondial de plus de 3 000 magasins et produits phares, ainsi que de nos plateformes de commerce électronique et numérique, offrant des expériences personnalisées et immersives harmonieuses à chaque point de contact. Avec notre sélection de près de 500 marques et notre propre marque, Sephora Collection, nous offrons la gamme la plus unique et la plus diversifiée de produits de beauté de prestige, adaptés aux besoins de nos clients, du parfum au maquillage, en passant par les soins capillaires, les soins de la peau et plus encore, alors que nous réinventons constamment le monde de la beauté de prestige. Depuis notre création en 1969 à Limoges, en France, et en tant que membre du Groupe LVMH depuis 1997, nous bouleversons l'industrie de la vente au détail de produits de beauté de prestige. Aujourd'hui, nous continuons de rompre avec les conventions pour mener à bien notre mission d'élargir la façon dont le monde voit la beauté et d'autonomiser l'extraordinaire en chacun de nous.

