La Marche pour l'Alzheimer IG Gestion de patrimoine 2021 a réuni des milliers de sympathisants en soutien aux personnes atteintes d'un trouble neurocognitif

Pour la deuxième année consécutive, les participants ont marché à leur manière dans plus de 300 communautés au pays. Pour cela, ils ont fait de la randonnée, de la course, du vélo, du yoga, et, bien sûr, de la marche! Les participants ont été actifs et ont fait preuve d'une incroyable créativité, tout en recueillant des fonds pour soutenir les programmes de la Société Alzheimer ayant le potentiel de changer des vies. Des programmes, comme le counseling, les soins de répit, les groupes d'éducation et de soutien font toute la différence pour aider les personnes atteintes d'un trouble neurocognitif et les proches aidants à surmonter les défis complexes de ces maladies.

Cette année, plus de 9000 personnes ont participé à la Marche dans les grandes villes et les régions rurales au Canada, tandis que des milliers ont participé à une célébration en ligne au cours de laquelle étaient présentées des histoires personnelles de marcheurs d'un bout à l'autre du pays.

« Nous savons que la pandémie a augmenté le sentiment d'isolement et de stress des personnes vivant avec un trouble neurocognitif et de leurs proches aidants, a expliqué Ronan Ryan, le chef de la direction de la Société Alzheimer du Canada. Ils ont aujourd'hui besoin de notre soutien, et cela plus que jamais. Nous remercions chaleureusement les personnes qui se sont rassemblées en nombre record et ont marché pour leur mère, leur père, leurs grands-parents et leurs proches. Les dons recueillis au moyen de la Marche pour l'Alzheimer IG Gestion de patrimoine permettront à la Société Alzheimer de continuer à offrir son soutien crucial à ces personnes, et cela pendant leur cheminement avec la maladie. »

« Voir tant de Canadiens se réunir pour soutenir les personnes touchées par les troubles neurocognitifs en ces temps difficiles sans précédent est une source d'inspiration, a quant à lui expliqué Damon Murchison, le président et chef de la direction d'IG Gestion de patrimoine. Le fait que tous nos bureaux d'un océan à l'autre aient participé à la Marche de cette année me rend particulièrement fier. En tant qu'organisation, IG s'emploie à faire une différence dans la vie des Canadiens atteints d'un trouble neurocognitif et nous sommes enchantés de soutenir la Société Alzheimer tandis qu'elle continue de travailler sans relâche pour répondre à la demande croissante de services. »

Il reste du temps pour faire un don. Rendez-vous à www.marchepourlalzheimer.ca pour faire un don et vous ferez une différence positive dans la vie des personnes atteintes d'un trouble neurocognitif et celle des membres de leur famille.

Au sujet de la Société Alzheimer

La Société Alzheimer est le principal organisme de bienfaisance national œuvrant dans le domaine de la santé qui se consacre aux personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer ou d'un autre trouble neurocognitif au Canada. Active dans les communautés partout au Canada, la Société informe, offre des programmes et des services aux personnes ayant reçu un diagnostic et aux proches aidants. Le Programme de recherche de la Société Alzheimer est le bailleur de fonds principal de la recherche visant à mieux comprendre les causes des troubles neurocognitifs, améliorer les traitements et les soins et à trouver des remèdes curatifs.

Au sujet d'IG Gestion de patrimoine

Fondée en 1926, IG Gestion de patrimoine est un chef de file au Canada dans la prestation de solutions financières personnalisées par l'entremise d'un réseau de conseillers partout au pays. Outre sa famille exclusive de fonds communs de placement et d'autres instruments de placement, IG offre une gamme étendue de services financiers. IG Gestion de patrimoine gérait un actif de plus de 108 milliards de dollars au 30 avril 2021 et fait partie du groupe d'entreprises de la Société financière IGM Inc. (TSX : IGM). La Société financière IGM est l'une des principales sociétés de services financiers au Canada et gérait un actif total d'environ 253 milliards de dollars au 30 avril 2021.

