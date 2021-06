Le programme fournira du soutien aux survivants d'un AVC et à leur famille

TORONTO, le 21 juin 2021 /CNW/ - Aujourd'hui, lors du Mois de sensibilisation aux accidents vasculaires cérébraux, la Marche des dix sous du Canada a annoncé le lancement de son programme Après un AVC, qui a été amélioré. Le programme est tout fier d'annoncer un nouveau modèle de service personnalisé qui soutient les survivants et leur famille afin qu'ils aillent de l'avant après un AVC.

Chaque année, au Canada, plus de 62 000 personnes subissent un AVC.1 Environ 60 pour cent de ces personnes conservent un certain degré d'incapacité liée à l'AVC, et elles font face à une vaste gamme de défis pratiques et émotionnels alors qu'elles éprouvent leur processus unique de rétablissement.2 Après leur sortie de l'hôpital, plusieurs survivants et leur famille font face à des difficultés importantes en matière de l'identification et de l'accès des soutiens et des services offerts dans leur communauté, ce qui aggrave l'isolement et le stress causés par l'AVC en soi.

Après un AVC vise à surmonter ces obstacles, avec une approche personnalisée qui aide les personnes à trouver les soutiens dont elles ont besoin pour rétablir leur vie et atteindre leurs objectifs qui s'évoluent après un AVC. Après un AVC est offert par l'entremise d'équipes engagées en Ontario, Nouvelle-Écosse et Colombie-Britannique, mais les survivants d'un AVC et les familles dans toutes les provinces peuvent accéder à des outils, des ressources et des renvois locaux à l'aide du programme.

« Chaque AVC est différent, et le processus de rétablissement de chaque personne lui est unique, » dit Len Baker, président et PDG de la Marche des dix sous du Canada. « Nous sommes fiers de soutenir les survivants d'un AVC et leur famille alors qu'ils poursuivent cette voie, à l'aide de soutien qui est offert, peu importe où ils vivent et à quelle étape ils se trouvent du rétablissement. »

Les personnes qui ont subi un AVC et leur famille peuvent s'engager avec le programme Après un AVC à n'importe quel moment de leur expérience, qu'elles se trouvent encore à l'hôpital, ou qu'elles sont retournées à leur domicile et communauté. Les coordonnateurs d'Après un AVC travaillent individuellement avec les survivants d'un AVC et leur famille pour fixer des objectifs personnels, créer un plan d'action personnalisé pour les atteindre, et les lier à des programmes et des ressources qui peuvent les aider. Les plans d'action et le soutien sont examinés régulièrement et ils évoluent au fil du temps, en reconnaissant que les nouveaux besoins et défis peuvent continuer à survenir des mois et même des années après un AVC.

« Le programme a été conçu selon la meilleure preuve offerte et il a été informé par les meilleures pratiques de soins d'un ACV, » dit la Dre Michelle L.A. Nelson, agente en chef des connaissances et de l'innovation, à la Marche des dix sous du Canada. « Il présente le rôle unique que les organisations communautaires comme la Marche des dix sous du Canada peuvent jouer pour apporter le soin plus proche au domicile et l'adapter aux besoins uniques de chaque personne, en reconnaissant toutes les choses qui peuvent contribuer à son bien-être. »

Le modèle du programme Après un AVC place les survivants d'un AVC et leur famille au cœur des soins. Le développement du modèle était un effort collaboratif de deux équipes au sein de la Marche des dix sous du Canada, de personnes qui ont une expérience vécue d'un AVC, et de professionnels de la santé et d'experts académiques en rétablissement et réadaptation d'un AVC.

Pour plus d'information au sujet du programme Après un AVC, visitez www.afterstroke.ca.

À propos de la Marche des dix sous du Canada



La Marche des dix sous du Canada est un organisme de bienfaisance reconnu à l'échelle nationale qui offre depuis 70 ans des services de soutien aux personnes qui ont un handicap, à leur famille et à leurs proches aidants partout au pays. Notre objectif est de rehausser l'indépendance et la participation communautaire des personnes qui ont un handicap, chaque jour, par l'entremise d'une vaste gamme de programmes et de services à l'échelle du Canada. Aujourd'hui, la Marche des dix sous du Canada applique cette expertise à la création du programme Après un AVC, afin de pouvoir soutenir, lier et inspirer chaque personne affectée par un AVC partout au pays.

Pour plus d'information, visitez le site Web www.marchofdimes.ca ou appelez le 1-800-263-3463.

Renseignements: Joan Patch, Spécialiste des communications, La Marche des dix sous du Canada, Téléphone : (437) 331-9035, Courriel : [email protected] ; Victoria Pearson, Directrice des communications et des affaires publiques, La Marche des dix sous du Canada, Téléphone : (416) 473-8952, Courriel : [email protected]

