95 % des répondants au sondage estiment que le bien-être des médecins est vital

La Banque Scotia, l'Association médicale canadienne et Gestion financière MD annoncent une contribution de 15 millions de dollars : l'Initiative bien-être+

TORONTO, le 1er oct. 2020 /CNW/ - Dans un sondage mené récemment pour connaître le point de vue des Canadiens concernant les conséquences à long terme de la pandémie de COVID-19, 93 % des répondants se sont dits inquiets des répercussions de la crise sur le système de santé du pays. Presque tous les répondants (95 %) ont indiqué que la santé et le bien-être des médecins avaient des répercussions sur la santé de tous les Canadiens1.

La Banque Scotia, de concert avec l'Association médicale canadienne (AMC) et Gestion financière MD (MD), a annoncé aujourd'hui la création de l'Initiative bien-être+, une contribution de 15 millions de dollars visant à répondre aux besoins immédiats et à long terme des médecins et de la relève médicale en matière de santé et de bien-être.

« La COVID-19 a frappé d'un océan à l'autre, et les médecins jouent un rôle central dans la capacité d'intervention du Canada », explique Glen Gowland, chef de groupe de Gestion de patrimoine mondiale à la Banque ScotiaMD. « La Banque Scotia est fière d'avoir apporté sa contribution pour aider à relever les défis créés par la COVID-19 et d'y octroyer maintenant d'autre financement à long terme en faveur de la santé et du bien-être des médecins ».

« De nos jours, la pratique de la médecine comporte de nombreux facteurs de stress, notamment les ressources qui diminuent et la surcharge de travail, sans oublier les risques associés à la COVID-19. Nous devons prendre soin de la communauté médicale pour qu'elle soit en mesure de soigner les patients. Ces fonds permettront de répondre aux besoins des médecins et des apprenants en médecine, car ils serviront à optimiser et à renforcer les programmes de santé et de bien-être déjà en place ainsi qu'à en instaurer de nouveaux », ajoute la Dre Ann Collins, présidente de l'AMC.

« Depuis plus d'un demi-siècle, MD est fière d'appuyer les médecins pour qu'ils puissent se concentrer sur leur rôle premier, soit veiller à la santé des Canadiens », précise Daniel Labonté, président et chef de la direction chez MD. « Les médecins canadiens se surpassent constamment dans leur travail, et nous sommes heureux d'appuyer l'Initiative bien-être+ ».

Les fonds seront remis à des associations médicales provinciales et territoriales et à des organisations médicales clés qui sont bien enracinées dans la communauté médicale et qui connaissent bien les besoins de leurs membres. Les médecins, leur famille et leurs collègues du domaine de la santé continueront également d'avoir accès aux programmes de soutien en place, dont les détails se trouvent ici.

La Banque Scotia, MD et l'AMC ont pris l'engagement de soutenir la profession médicale et de promouvoir la santé au Canada. À ce jour, elles ont versé un total de 34,5 millions de dollars dans le cadre d'une entente d'affinité. Pour en savoir plus, rendez-vous à md.ca/initiativebienetre.

__________________________ 1 Sondage en ligne de Maru/Blue, effectué par l'intermédiaire de La Voix Maru Canada, du 6 au 9 août 2020 auprès de 3 020 Canadiens adultes, sélectionnés au hasard.

