TORONTO, le 7 juill. 2022 /CNW/ - Le sondage 2022 de la Banque Scotia sur les cartes de crédit révèle que presque tous les Canadiens titulaires d'une carte de crédit (95 pour cent) déclarent qu'ils sont bons ou très bons pour respecter leur limite de dépenses lorsqu'ils utilisent leur carte de crédit. La plupart des répondants titulaires d'une carte de crédit (92 pour cent) affirment vérifier leur relevé mensuel pour en assurer l'exactitude et 90 pour cent connaissent le montant des frais annuels qu'ils paient pour la carte de crédit qu'ils utilisent le plus fréquemment.

« En raison de l'inflation, les Canadiens paient des prix plus élevés pour tout, du logement à l'essence, explique Laura Scheck, vice-présidente, Cartes de crédit, Banque Scotia. Les Canadiens ont beau réviser leur budget pour couvrir leurs dépenses courantes, ils veulent tout de même profiter des choses qui leur ont manqué durant la pandémie, comme les voyages et les concerts. Les résultats du sondage nous montrent que la majorité des Canadiens utilisent leurs cartes de crédit de façon responsable et sont à la recherche de cartes offrant plus de caractéristiques et de récompenses leur permettant de se faire plaisir avec des achats non essentiels. »

Les résultats du sondage sont publiés alors que la Banque Scotia vient d'annoncer l'actualisation de deux de ses cartes de crédit American Express® - la carte de crédit American ExpressMD de la Banque ScotiaMD* et la carte de crédit American ExpressMD Platine de la Banque ScotiaMD*- pour aider les Canadiens à en obtenir plus pour leurs achats courants.

La carte American ExpressMD de la Banque ScotiaMD* est offerte sans frais annuels et donne aux titulaires la possibilité d'obtenir 2X les points Scène+MC pour les achats courants admissibles comme l'épicerie, les repas au restaurant et l'essence, ainsi que des avantages supplémentaires comme l'assurance pour appareils mobiles et l'accès aux offres spéciales American Express Invites. Et à partir du 1er octobre, les titulaires de la carte obtiendront 3X les points Scène+MC sur les achats dans les épiceries des bannières Empire, soit Sobeys, Safeway, Foodland, Fresh Co. et IGA.

Quant à la carte American ExpressMD Platine de la Banque ScotiaMD*, elle offre des récompenses de luxe comme 2X les points Scène+MC sur tous les achats courants admissibles, l'accès aux salons d'aéroport, les opérations en devises sans frais, un service supérieur de conciergerie et une assurance voyage complète.

« Nous sommes ravis de poursuivre notre travail avec la Banque Scotia afin que ses clients puissent accumuler plus rapidement des récompenses pour leurs achats courants, explique William Stredwick, PVP et DG, Services du réseau mondial American Express pour l'Amérique du Nord. Avec le programme Scène+MC, les clients titulaires d'une carte American Express de la Banque Scotia ont accès aux options les meilleures de leur catégorie, puisqu'ils peuvent échanger leurs points à leur guise contre des divertissements, des articles divers et des voyages entre autres. »

Comptant plus de 10 millions de membres, le programme de fidélisation Scène+MC est un chef de file au Canada. La Banque Scotia et Cineplex ont récemment accueilli Empire dans la famille Scène+MC à titre de copropriétaire, ce qui offre aux millions de clients de la Banque Scotia et membres de Scène+ encore plus de souplesse pour accumuler et échanger leurs points auprès d'une liste grandissante de partenaires des domaines du divertissement, du magasinage et du voyage.

« Il y a tant de cartes de crédit dans le marché qu'il peut être difficile d'en choisir une seule. La Banque Scotia veut outiller les Canadiens en leur proposant certains des meilleurs avantages et caractéristiques, ceux qui comptent le plus pour eux, souligne D'Arcy McDonald, premier vice-président, Paiements et crédit non garanti - Particuliers, Banque Scotia. Soixante-dix pour cent des répondants disent que leur utilisation de leur carte est influencée par le potentiel de récompense. Les cartes de crédit de la Banque Scotia peuvent procurer aux Canadiens des solutions qui conviennent à leurs habitudes personnelles de dépenses, avec des avantages et des possibilités d'échange qui leur permettent de tirer le maximum de chaque dollar. »

Plus de la moitié des Canadiens titulaires d'une carte de crédit (61 pour cent) affirment que leurs connaissances financières relatives aux cartes de crédit sont excellentes ou très bonnes, tandis qu'un sur quatre (26 pour cent) déclare bien connaître sa carte de crédit. Pourtant, 13 pour cent des Canadiens titulaires d'une carte de crédit disent ne pas en savoir beaucoup sur leur carte ni sur les conditions d'utilisation.

Faits saillants du sondage 2022 de la Banque Scotia sur les cartes de crédit

Connaissance des conditions d'utilisation : Environ trois titulaires de carte de crédit sur quatre disent qu'ils savent comment les taux d'intérêt sont calculés (78 %), qu'ils connaissent les plans de paiement par versements offerts par les cartes de crédit admissibles (76 %) et que la possibilité d'obtenir des récompenses influence leur utilisation de la carte (70 %).

Seulement un titulaire de carte de crédit sur trois dit qu'il maintient un solde impayé sur la carte de crédit qu'il utilise le plus souvent (31 %). Les Canadiens de 25 à 34 ans (41 %) et de 35 à 44 ans (44 %) sont les plus susceptibles de maintenir un solde mensuel impayé comparativement à ceux de 55 ans et plus (20 %). Dette de carte de crédit : Près du tiers des Canadiens disent qu'ils ont actuellement des dettes de carte de crédit (31 %). Les Canadiens de 35 à 54 ans sont beaucoup plus susceptibles d'avoir des dettes de carte de crédit (39 %) que ceux de 18 à 34 ans (30 %) et de 55 ans et plus (25 %).

Près du tiers des Canadiens disent qu'ils ont actuellement des dettes de carte de crédit (31 %). 35 à 54 ans sont beaucoup plus susceptibles d'avoir des dettes de carte de crédit (39 %) que ceux de 18 à 34 ans (30 %) et de 55 ans et plus (25 %). Vérification du relevé mensuel : Les Canadiens de 55 ans et plus sont beaucoup plus susceptibles de vérifier leur relevé mensuel pour s'assurer de son exactitude (96 %) que les moins de 55 ans.

La Banque Scotia fournit quelques conseils aux Canadiens qui veulent accroître leur littératie en matière de carte de crédit :

Trouvez la carte qui vous convient - La Banque Scotia offre une vaste gamme de cartes de crédit et un conseiller de la Banque Scotia peut vous aider à choisir celle qui vous convient le mieux. Vous pouvez aussi aller à la page ScotiaConseils+ pour voir toutes les options possibles. Tirez profit des récompenses - L'utilisation d'une carte de crédit offrant des récompenses - comme la carte American ExpressMD de la Banque ScotiaMD* ou la carte American ExpressMD Platine de la Banque ScotiaMD* - pour les achats courants et pour les achats importants, c'est le moyen le plus rapide d'accumuler des points Scène+MC, qui peuvent ensuite être échangés contre des voyages, des articles divers, des repas au restaurant et plus encore. Comprenez les conditions d'utilisation - L'une des caractéristiques les plus importantes d'une carte de crédit, c'est le taux d'intérêt, puisqu'il a une incidence sur le coût lié au solde impayé. Les Canadiens doivent examiner leur relevé mensuel pour s'assurer qu'il ne comporte pas d'erreur et pour connaître les frais annuels et le taux d'intérêt de leur carte. Faites le suivi de vos dépenses en ligne - L'appli mobile primée de la Banque Scotia permet aux clients titulaires d'une carte de crédit Scotia de faire le suivi de leurs dépenses, d'établir des alertes, de payer leurs factures, d'échanger leurs points Scène+MC et même de vérifier leur cote de crédit gratuitement directement dans leur appareil mobile.

Méthodologie : Le sondage en ligne a été mené les 1er et 2 juin 2022 auprès de 1 515 adultes canadiens sélectionnés au hasard par Maru/Blue pour le compte de la Banque Scotia, par l'entremise de La Voix Maru Canada. Les répondants qui ont actuellement une carte de crédit (n=1 420) ont répondu au sondage. Les données ont été pondérées par niveau d'études, âge, sexe et région (et au Québec, par langue) afin d'être représentatives de la population selon les données de recensement. On s'assure ainsi que l'échantillon est représentatif de la population adulte du Canada. Les écarts dans les totaux ou entre les totaux s'expliquent par l'arrondissement des chiffres.

