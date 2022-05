La Maison Simons a choisi de s'implanter à Halifax, avec un emplacement proche du centre-ville et facilement accessible en transport en commun.

« Nous nous intéressons aux Maritimes depuis un bon moment et avons choisi Halifax, une ville en pleine croissance, qui profite d'un phénomène de migration important de Canadiens et d'immigrants qui souhaitent vivre dans une ville dynamique, tout en profitant des avantages que procurent la vie près de l'océan », a déclaré Bernard Leblanc, président et Chef de la direction de La Maison Simons. « Faisant partie des villes canadiennes connaissant une des croissances les plus rapides, Halifax est un lieu dynamique, avec une clientèle qui s'intéresse aux voyages, à la mode et à un style de vie sain. Nous sommes confiants que notre magasin attirera des clients de partout dans les Maritimes », a-t-il poursuivi.

Le retour en force des consommateurs en magasins

L'annonce du nouveau magasin de Halifax arrive quelques semaines à peine après l'ouverture d'une 5e succursale de La Maison Simons dans la grande région de Montréal. « La reprise des magasins est là, nous le constatons tous les jours. Nos ventes en magasin représentent actuellement deux tiers des achats, une preuve que les clients sont de retour et apprécient plus que jamais l'expérience dans nos magasins », a ajouté M. Leblanc.

Plus de détails sur l'ouverture seront dévoilés lors d'un événement organisé par M. Leblanc à Halifax le 16 juin, où il aura le plaisir de rencontrer les médias et les partenaires communautaires.

À propos de La Maison Simons

La Maison Simons a été fondée en 1840 par John Simons à Québec. À l'origine une mercerie, l'entreprise familiale est aujourd'hui synonyme de mode accessible et inspirée. Tout est mis en œuvre pour cultiver la créativité et bâtir des relations de qualité autant avec la clientèle, le personnel que les partenaires. L'entreprise est soucieuse de l'environnement et des communautés où elle opère.

Simons est reconnue comme une autorité en mode avec son concept de magasinage original. L'entreprise propose un très large éventail de collections mode avant-garde, de collections privées exclusives pour hommes et femmes, complétées par une sélection de marques nationales et de grandes collections de créateurs. Simons offre également la mode maison pour habiller la chambre, la salle de bains et la cuisine.

Les 16 magasins Simons offrent un environnement captivant et original qui inspire les clients autant par la mode proposée que par la place occupée par l'art et l'architecture. Magasins : dix au Québec, y compris son siège social dans le Vieux-Québec ; trois en Alberta ; un en Colombie-Britannique ; et deux en Ontario.

SOURCE La Maison Simons

