À l'aide de son téléphone intelligent et de ses écouteurs, le visiteur explore l'ancienne maison de ferme, ses jardins et les attraits du site historique de manière autonome. En fonction de ses champs d'intérêt et du temps qu'il souhaite accorder à sa visite, il est maître de son circuit.

Authenticité et humour

En plus du récit historique qui porte sur le lieu d'accueil des Filles du Roy, des anecdotes, des faits cocasses et des défis amusants sont présentés par le personnage de Joachim Crête. Ce marin marchand, en quête d'une épouse, intervient candidement pour partager les réalités de son époque.

Depuis plusieurs années, la programmation de la Maison Saint-Gabriel fait une place privilégiée au conte et ses porteurs de patrimoine immatériel. « Faire appel au conteur Marc-André Fortin s'est imposé naturellement » explique Véronique St-Pierre, responsable des communications, impliquée dans l'idéation du projet.

« Nous étions en confiance avec Marc-André, c'est un communicateur très efficace. Son personnage de Joachim nous a procuré une liberté humoristique très intéressante. Ses interventions audio et vidéo qui ponctuent le parcours de la maison permettent de faire naviguer les visiteurs à travers le temps et d'intégrer un contenu éducatif par des interactions ludiques, notamment avec les plus jeunes » ajoute madame St-Pierre.

Aussi en vedette cet été : l'expérience jardin

Le nouveau parcours horticole numérique s'ajoute à l'expérience jardin de la Maison Saint-Gabriel. La visite guidée de jardins reconstitués dans l'esprit du 17e siècle, très populaire pendant la saison estivale, est de retour jusqu'au 29 août. D'une durée de 45 minutes, la visite des jardins est offerte du jeudi au dimanche à 11 h, 14 h et 16 h en français.

Bon à savoir :

Réservation de billets horodatés requise

Gratuit pour les enfants pendant tout l'été (certaines conditions s'appliquent)

Heures d'ouverture : jeudi au dimanche, de 10 h à 17 h

SOURCE Maison Saint-Gabriel, musée et site historique

Renseignements: Véronique St-Pierre, [email protected], 514.583.5523