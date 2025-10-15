Le principal organisme de bienfaisance spécialisé en soins familiaux du Canada se fixe l'audacieuse ambition de doubler le nombre de familles soutenues d'ici 2030.

TORONTO, le 15 oct. 2025 /CNW/ - La Maison Ronald McDonald, anciennement appelée l'Œuvre des Manoirs Ronald McDonald, publie de nouvelles données mettant en lumière l'évolution des besoins des familles canadiennes qui ont un enfant malade ou blessé, et le rôle croissant que joue l'organisme auprès d'elles.

Une nouvelle étude intitulée Learning from Families* (« Apprendre des familles ») révèle les défis émotionnels, financiers et physiques auxquels les familles font face durant le traitement médical de leur enfant :

Vidéo de la campagne Ensemble en famille de la Maison Ronald McDonald du Canada (https://youtu.be/8Zmpfa7PLz8) (Groupe CNW/Maison Ronald McDonald(MC) du Canada)

Soixante-dix-sept pour cent des proches aidants signalent des symptômes d'anxiété, alors que plus de la moitié d'entre eux mentionnent des symptômes de dépression.





Plus de 50 pour cent des familles doivent s'absenter du travail, tandis que 15 pour cent doivent quitter leur emploi.





Trente pour cent des familles qui se présentent à un programme Maison Ronald McDonald avaient au moins un besoin physique non comblé au cours de la dernière année, qu'il soit lié à l'alimentation, à l'habillement, à la garde d'enfants ou au transport.





Seule une famille sur quatre passe de bonnes nuits ou mange des repas équilibrés avant son arrivée dans un programme Maison Ronald McDonald.





Quatre-vingt-douze pour cent des familles sont d'avis que la Maison Ronald McDonald a été leur source de soutien la plus précieuse pendant les traitements médicaux de leur enfant.

« Depuis plus de 40 ans, la Maison Ronald McDonald est un lieu d'échange qui prodigue confort et soins aux familles qui font face à l'inimaginable, explique Kate Horton, chef de la direction de la Maison Ronald McDonald du Canada. À travers le regard des familles, nous approfondissons sans cesse notre compréhension de leur expérience et du soutien dont elles ont besoin. Leur point de vue nous aide à renforcer les bases que nous avons établies depuis longtemps, à faire évoluer nos programmes et à accélérer nos plans pour soutenir encore plus de familles, de manière encore plus significative. »

Une vision de croissance audacieuse

La Maison Ronald McDonald s'est donné comme mission audacieuse de doubler le nombre de familles qu'elle soutient partout au Canada d'ici 2030, en misant sur l'expansion de ses espaces physiques, l'amélioration de ses programmes de santé mentale et de bien-être ainsi que sur un meilleur accès à des services essentiels comme l'hébergement et les repas.

Bien que la Maison Ronald McDonald continue de croître, la demande est toujours trop grande pour sa capacité d'accueil - ce qui met en lumière la nécessité de son expansion continue pour aider plus de familles à accéder aux soins et au soutien dont elles ont besoin, au moment où elles en ont le plus besoin.

Avec l'ajout de plus de 100 nouvelles chambres prévu en 2025 dans les programmes Maison Ronald McDonaldMC et Salle familiale Maison Ronald McDonald, l'organisme célèbre son expansion dans les villes de Halifax, Calgary et Kamloops, et attend avec impatience les prochaines ouvertures à Prince George, Toronto et Ottawa. Le programme de repas a connu une croissance de 90 pour cent depuis 2019. D'autres programmes de santé mentale comme l'art-thérapie, la zoothérapie et la musicothérapie, en plus des programmes de ressourcement, fournissent une aide indispensable aux familles.

Présentation de la nouvelle campagne de mission : Ensemble en famille

Pour amplifier cette vision, la Maison Ronald McDonald lance une nouvelle campagne de mission intitulée Ensemble en famille. Son message : lorsqu'un enfant est malade ou blessé, la famille reste ensemble, et la Maison Ronald McDonald reste à ses côtés. La campagne célèbre la force et la résilience des familles, et le rôle essentiel que l'organisme joue dans leur parcours.

La campagne Ensemble en famille, lancée aujourd'hui à l'échelle mondiale, marque également le dévoilement de la nouvelle identité de marque de la Maison Ronald McDonald. À la nouvelle appellation s'ajoute une apparence modernisée qui reflète la chaleur, l'espoir et la force que puisent les familles à même nos soins complets. Dans le cadre du rafraîchissement de son identité de marque, l'Œuvre des Manoirs Ronald McDonald adopte l'appellation internationale harmonisée Maison Ronald McDonald. Ce nouveau nom met davantage en valeur son rôle d'offrir un deuxième chez-soi à des milliers de familles durant le traitement médical de leur enfant.

La population canadienne peut aider plus de familles à rester ensemble

Les Canadiens et Canadiennes peuvent aider plus de familles à rester ensemble pendant le combat de leur enfant. Pour en savoir plus ou faire un don, visitez le maisonronaldmcdonald.ca.

À propos de la Maison Ronald McDonaldMC du Canada

Au Canada, deux familles sur trois vivent à l'extérieur des villes ayant un hôpital pour enfants et doivent se déplacer pour des traitements médicaux lorsque leur enfant est gravement malade ou blessé. Les bienfaits de la Maison Ronald McDonald au Canada sont considérables puisqu'à ce jour, un Canadien sur quatre a été hébergé par l'organisme ou connaît quelqu'un qui l'a été. Depuis plus de 40 ans, les établissements de la Maison Ronald McDonald au Canada ont soutenu des familles d'enfant malade ou blessé en les entourant de bienveillance et de ressources, en éliminant les obstacles et en permettant aux familles d'être au cœur des soins médicaux de leur enfant afin d'obtenir le meilleur dénouement possible pour lui. Pour obtenir de plus amples renseignements, rendez-vous à maisonronaldmcdonald.ca/donner.

* Étude Learning from Families, Franck et coll., 2025 (les résultats présentés concernent uniquement le Canada).

