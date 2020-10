LE PRÊTRE EXORCISTE JAMES LONG, LA VOYANTE ET SORCIÈRE BLANCHE PATTI NEGRI, LA SPÉCIALISTE DES VAMPIRES MICHELLE BELANGER, L'HISTORIENNE PROLIFIQUE ET SPÉCIALISTE DE L'HALLOWEEN LISA MORTON, LA SPÉCIALISTE DU TAROT SASHA GRAHAM, LE GUÉRISSEUR D'ÉNERGIE SATISH DHOLAKIA, LE PSYCHIATRE DR WAGUIH ISHAK ET LE PROPRIÉTAIRE ET CARDIOLOGUE/PROFESSEUR DR ERNST VON SCHWARZ SONT PARMI LES EXPERTS DU PARANORMAL QUI PARTICIPERONT À CETTE CÉLÉBRATION DE L'HALLOWEEN D'UNE DURÉE D'UN WEEKEND.

OFFERT PAR SERVICE À LA CARTE, LE BILLET D'UNE VALEUR DE 25 $ VOUS DONNE UN ACCÈS VIRTUEL À LA MAISON ET À TOUS LES ÉVÉNEMENTS PENDANT 72 HEURES.

LES BILLETS SONT MAINTENANT EN VENTE

LOS ANGELES, 24 octobre 2020 /CNW/ - Avec l'annonce de cette semaine que la terrifiante Murder House de la série américaine Histoire d'horreur ouvrira pour la première fois ses portes au grand public, ses propriétaires, le Dr Ernst von Schwarz et son épouse Angela Oakenfold, ont dévoilé la liste des participants au tout premier événement en direct d'une durée de 72 heures qui aura lieu au célèbre monument historique de Los Angeles. Visionnez ici un aperçu de la diffusion en direct.