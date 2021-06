La maison des citoyennes et des citoyens : un lieu vivant, ouvert et accessible au plus grand nombre

MONTRÉAL, le 9 juin 2021 /CNW Telbec/ - Benoit Dorais, président du comité exécutif et responsable des finances, du capital humain, des affaires juridiques et de l'évaluation foncière et de la performance organisationnelle, et François Limoges, leader de la majorité, sont heureux d'annoncer que la population montréalaise pourra profiter d'espaces citoyens plus ouverts et accessibles dans le nouvel hôtel de ville de Montréal.

Le projet actualisé de l'hôtel de ville, reconnu en 1984 comme lieu historique national du Canada, comprend notamment l'ajout d'un espace muséal avec l'aménagement d'une exposition permanente sur la démocratie municipale et l'histoire de la Cité administrative et de l'hôtel de ville, ainsi que la création d'un coin café. De plus, de nouveaux lieux pourront être découverts lors de visites, dont le balcon extérieur célèbre pour le discours du général de Gaulle en 1967 ainsi qu'une nouvelle salle pour des consultations publiques ou des événements citoyens. La population pourra également assister aux séances du conseil municipal ou d'agglomération via le balcon historiquement fermé au public et le réaménagement prévoit des places pour les personnes à mobilité réduite.

« Avec ce projet, nous recherchons la pérennité d'un bâtiment exceptionnel qui répond aux besoins d'aujourd'hui et de demain tout en créant un véritable lieu d'échange. Tout en maintenant ses éléments patrimoniaux, un accent a été mis sur l'atteinte des plus hauts standards d'accessibilité universelle, mais également sur l'augmentation du nombre d'espaces ouverts à la population montréalaise ainsi qu'aux touristes locaux et internationaux. Plus de 100 000 personnes visitaient le hall d'honneur annuellement et l'amélioration des espaces publics renforceront leur expérience de visite. Grâce aux mesures de restauration patrimoniale et aux travaux de modernisation rendus nécessaires, l'hôtel de ville de Montréal sera un lieu plus convivial et accueillant adapté aux besoins des citoyennes et des citoyens et à la vie démocratique », a affirmé M. Dorais.

« Les travaux de l'hôtel de ville sont allés plus loin qu'une simple restauration du bâtiment. De nouveaux éléments ont été intégrés pour renforcer l'appropriation citoyenne du lieu et deux nouvelles œuvres d'art seront installées et accompagneront le quotidien des personnes qui visitent l'hôtel de ville. De plus, une attention particulière a été apportée au développement durable. Le projet vise l'obtention de la certification LEED V4 Exploitation et entretien des bâtiments existants de niveau Or. Il intègre également de nouvelles sources d'énergies renouvelables pour réduire de façon significative sa consommation énergétique », a ajouté M. Limoges.

« Les citoyennes et citoyens souhaitent depuis longtemps pouvoir assister aux séances du conseil municipal par le balcon dans la salle du conseil plutôt que via le hall d'honneur, à distance et par retransmission. L'ouverture des gradins permettra d'offrir plus de transparence et d'ouverture. C'est une grande fierté pour moi en tant que gardienne des valeurs démocratiques », a déclaré Suzie Miron, présidente du conseil municipal.

Pour obtenir des visuels des nouveaux espaces citoyens, veuillez cliquer ici.

