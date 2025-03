La mairesse de Montréal, Valérie Plante, en mission à Washington pour défendre la relation commerciale entre le Canada et les États-Unis et renforcer les partenariats économiques

MONTRÉAL, le 4 mars 2025 /CNW/ - Du 5 au 7 mars, la mairesse de Montréal, Valérie Plante, se rendra à Washington pour participer au Great Lakes Day, organisé par l'Alliance des villes des Grands Lacs et du Saint-Laurent (AVGLSL). Cette mission cruciale vise à renforcer les partenariats et à consolider les relations économiques entre le Canada et les États-Unis. La mairesse souhaite également sensibiliser ses homologues américains aux impacts néfastes des tarifs douaniers sur l'économie américaine.

Dans un contexte économique mondial incertain, les villes doivent adopter une approche proactive pour protéger leur économie. La mairesse Plante rencontrera des maires canadiens et américains, des sénateurs, des membres du Congrès des États-Unis et des représentants économiques pour maintenir un dialogue stratégique et maximiser les opportunités économiques.

« En tant que locomotive économique du Québec et principale porte d'entrée vers le marché des États-Unis, Montréal doit entretenir et solidifier ses liens avec ses nombreux alliés aux États-Unis. Devant les nouveaux tarifs qui auront un impact direct sur les économies canadiennes et américaines, les municipalités des deux pays continueront de défendre les intérêts de leurs populations et de développer des partenariats. Les citoyens des deux pays subiront les conséquences de cette guerre économique et il est de notre devoir, en tant que ville, de tout faire en notre pouvoir pour préserver un maximum de liens avec nos alliés », a déclaré la mairesse Valérie Plante.

La Ville de Montréal se mobilise face à la menace de nouveaux tarifs douaniers américains sur les exportations québécoises, qui pourraient avoir des conséquences négatives significatives pour les entreprises montréalaises et l'économie globale. « Les tarifs représentent un danger non seulement pour l'économie canadienne, mais aussi pour l'économie américaine, en créant de l'inflation des deux côtés de la frontière et des perturbations dans les chaînes d'approvisionnement et de production », a ajouté la mairesse.

La mission mettra également l'accent sur le renforcement de la solidarité des villes des Grands Lacs et du Saint-Laurent (GLSL) des deux côtés de la frontière. Elle a également pour but d'assurer la gestion durable des ressources essentielles à nos économies, à la santé et au bien-être de nos communautés, ainsi que la protection de la relation commerciale, cruciale pour nos entreprises et nos travailleurs.

SOURCE Ville de Montréal - Cabinet de la mairesse et du comité exécutif

Source : Marikym Gaudreault, Directrice des communications, Cabinet de la mairesse et du comité exécutif, 438 925-0884; Renseignements : Direction des Affaires publiques et du Protocole, Ville de Montréal, [email protected]