WENZHOU, Chine, le 26 juill. 2023 /CNW/ - La plus grande centrale solaire photovoltaïque de 7 GW du monde, située dans la partie supérieure du fleuve Jaune de la province du Qinghai, a récemment bénéficié d'un investissement du China National Energy Investment Group, qui a réussi récemment une connexion au réseau. BENY a fait progresser ce groupe colossal de centrales solaires, démontrant sa résilience face aux conditions météorologiques extrêmes. En tant que principal soutien de la plus grande centrale solaire au monde, BENY a grandement contribué à l'avancement de l'industrie de l'énergie propre.

Dans le contexte de la demande mondiale croissante d'énergie renouvelable, la production d'énergie photovoltaïque a attiré beaucoup d'attention. En tant que fournisseur de solutions énergétiques de premier plan, BENY s'engage à fournir des solutions fiables et de pointe. Les groupes de la centrale électrique de Qinghai témoignent de cet engagement. Malgré des défis comme des altitudes supérieures à 4 000 m et des fluctuations de température extrêmes, la solution de transmission de BENY a démontré un rendement exceptionnel. L'entreprise a joué un rôle crucial pour assurer la stabilité de l'exploitation et de l'entretien de la centrale.

La solution de transmission de BENY est équipée de matériaux haut de gamme et d'une technologie de pointe, assurant un fonctionnement stable même dans des environnements difficiles. Elle comprend de multiples mesures de protection, qui permettent de contrer efficacement la basse pression atmosphérique et le rayonnement intense dans les régions de haute altitude, tout en maintenant la stabilité malgré les fluctuations de température et d'humidité. De plus, la solution offre une capacité de détection actuelle, ce qui facilite les essais des lignes après l'installation.

La collaboration entre BENY et Huanghe Hydropower Development Co., Ltd. dans la rénovation des centrales photovoltaïques met en lumière l'immense potentiel de l'énergie photovoltaïque pour faire progresser le développement vert et l'harmonie écologique. Non seulement le projet améliore-t-il la production d'électricité, mais il établit également un plan de coexistence par l'intégration des centrales photovoltaïques à la gouvernance écologique. Faisant preuve d'une utilisation multifonctionnelle des terres, le projet établit un précédent pour l'établissement d'une civilisation écologique. De plus, il offre une expérience et des conseils inestimables, favorisant les progrès nationaux en matière de développement de l'énergie verte et de gérance écologique.

L'engagement de BENY visant à promouvoir des solutions de pointe et des sources d'énergie plus propres et plus vertes se poursuit. Grâce à son partenariat avec Huanghe Hydropower Development Co., Ltd., BENY marque un autre jalon dans la recherche de solutions durables et respectueuses de l'environnement. L'intégration réussie de l'agriculture et de la technologie photovoltaïque dans la rénovation des centrales photovoltaïques du Qinghai illustre le potentiel d'innovation et de coexistence harmonieuse avec l'environnement naturel.

En ce qui concerne l'avenir, BENY demeure déterminée à façonner l'avenir du développement de l'énergie verte, avec une vision commune de la promotion des énergies renouvelables et de la préservation de l'équilibre écologique, en s'unissant à ses partenaires pour bâtir un monde plus propre et plus résilient pour tous.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2161736/image_5027850_2699833.jpg

SOURCE BENY

Renseignements: PERSONNE-RESSOURCE : Lizzy, [email protected]