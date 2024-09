WENZHOU, Chine, 13 septembre 2024 /CNW/ - En tant que leader mondial des solutions de nouvelles énergies, Beny a annoncé avoir reçu le prestigieux prix PV 2024 de la meilleure marque d'onduleurs décerné par EUPD Research. Cette reconnaissance souligne non seulement les réalisations exceptionnelles de Beny, mais reflète également le niveau élevé de confiance que les partenaires du monde entier ont envers l'entreprise.

BENY

Le prix EUPD Research Top Brand PV est l'un des honneurs les plus respectés de l'industrie photovoltaïque, conçu pour reconnaître les entreprises qui excellent en matière de notoriété de la marque, de part de marché et de satisfaction de la clientèle. En menant des recherches et des analyses rigoureuses aux fins d'évaluation, cette certification de marque détient une autorité et une crédibilité importantes dans l'industrie. Ce prix témoigne de la position de premier plan d'une entreprise sur le marché et de son influence importante sur la marque.

En tant que leader dans le secteur mondial des nouvelles énergies, Beny a constamment stimulé l'innovation dans le développement de produits et a accumulé une vaste expérience dans les solutions intégrées. Ses microonduleurs se distinguent par leur puissance de sortie élevée de pointe, leur capacité de manutention du courant et leur compatibilité avec les modules photovoltaïques, ce qui en fait le choix privilégié pour les installations photovoltaïques de balcon et de toit.

À l'heure actuelle, Beny a établi un plan d'affaires complet intégrant le stockage photovoltaïque + le stockage d'énergie + la recharge des véhicules électriques, offrant aux clients mondiaux une solution complète allant de la production d'énergie au stockage et à l'utilisation. Grâce à cette disposition stratégique prospective et à sa compréhension approfondie des besoins des clients, Beny a acquis une reconnaissance généralisée sur le marché, ce qui lui a permis de recevoir le prix Top Brand PV 2024.

Commentant le prix, le directeur général de Beny, Jundan Wang, a déclaré : « Le fait de remporter ce prix est non seulement une reconnaissance de nos réalisations, mais aussi un encouragement pour notre développement futur. Beny considérera cette distinction comme un nouveau point de départ, en innovant continuellement et en visant l'excellence pour mener l'industrie vers de nouveaux sommets."

À l'avenir, Beny continuera de tirer parti de ses avantages technologiques et de ses capacités novatrices pour offrir aux clients des produits et des services de qualité supérieure. L'entreprise prévoit d'accroître davantage ses investissements en recherche et développement, d'élargir la promotion et l'application de ses solutions de stockage d'énergie photovoltaïque et de recharge de VE, et de soutenir la transition mondiale vers l'énergie verte.

Pour en savoir plus, consultez le site www.beny.com.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2504898/BENY.jpg

SOURCE BENY

PERSONNE-RESSOURCE : [email protected]