MONTRÉAL, le 21 oct. 2025 /CNW/ - L'honorable Manon Jeannotte, Lieutenante-gouverneure du Québec, a eu l'honneur de présider une cérémonie spéciale afin de rendre hommage à 68 athlètes olympiques et accompagnateurs des Jeux d'été 2024 à Paris, lauréats de la Médaille du couronnement du roi Charles III.

Cette cérémonie visait à célébrer des athlètes québécois qui ont représenté la province sur la scène internationale, inspirant par leur discipline, leur talent et leur détermination l'ensemble du Québec.

Des athlètes olympiens et accompagnateurs des Jeux d’été de 2024 à Paris ont reçu la Médaille du couronnement du roi Charles III lors d’une cérémonie tenue à Montréal, le 20 octobre 2025 (Groupe CNW/Cabinet de la Lieutenante-gouverneure du Québec)

La Médaille du couronnement du roi Charles III

La Médaille du couronnement du roi Charles III est une distinction commémorative spéciale, conçue pour honorer principalement des Canadiennes et Canadiens qui ont contribué de manière significative à leur communauté ou à l'étranger. Elle célèbre leurs réalisations, leur dévouement et leur engagement envers le bien-être de la société canadienne.

En bref

La Médaille du couronnement du roi Charles III marque une occasion historique, étant la première médaille commémorative canadienne décernée lors d'un couronnement depuis celui de la reine Élisabeth II.

Le gouvernement du Canada décernera 30 000 médailles à travers le pays pour reconnaître les contributions importantes de citoyennes et de citoyens dans divers domaines.

La remise de la Médaille du couronnement du roi Charles III au Québec s'inscrit dans le cadre des événements visant à célébrer ceux qui contribuent, dans l'ombre notamment, à l'avancement du Canada, sur les plans local, national et international.

Détails de la médaille

La médaille porte l'effigie de Sa Majesté le roi Charles III et son monogramme royal, et est attachée à un ruban bleu foncé, rouge vif et blanc. Ce ruban est identique à celui utilisé pour la Médaille du couronnement au Royaume-Uni. L'Autorité héraldique du Canada en a conçu le design, approuvé par Sa Majesté.

Restez connectés :

Facebook.com/LieutenanteGouverneureQC

Instagram.com/LGQuebec

X.com/LGQuebec

Linkedin.com/company/LGQuebec

Youtube.com/@LGQuebec

Bsky.app/@LGQuebec

SOURCE Cabinet de la Lieutenante-gouverneure du Québec

Source : Ian Préfontaine, Responsable des communications et relations avec les médias, Cabinet de la Lieutenante-gouverneure du Québec, 514-943-7625, Courriel : [email protected], Site web : www.lieutenante-gouverneure.quebec