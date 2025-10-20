Avis aux médias - Des athlètes olympiens honorés lors d'une cérémonie spéciale de remise de la Médaille du couronnement du roi Charles III English
20 oct, 2025, 06:00 ET
MONTRÉAL, le 20 oct. 2025 /CNW/ - L'honorable Manon Jeannotte, Lieutenante-gouverneure du Québec, présidera une cérémonie spéciale au Cabinet d'avocats Fasken à Montréal, pour rendre hommage à 68 athlètes olympiques et accompagnateurs des Jeux d'été 2024 à Paris, lauréats de la Médaille du couronnement du roi Charles III.
Cette cérémonie vise à rendre hommage à ces athlètes québécois qui ont représenté la province sur la scène internationale, inspirant par leur discipline, leur talent et leur détermination le Québec en entier.
La Médaille du couronnement du roi Charles III est une distinction commémorative remise aux Canadiennes et Canadiens qui se sont distingués par leur dévouement et leur engagement envers le bien-être de la société canadienne.
Date : 20 octobre 2025
Heure de la cérémonie : 19 heures
Lieu : Fasken Montréal
3500-800 Rue du Square-Victoria
Montreal, Qc, H3C 0B4
Notes aux médias
SVP, vous inscrire à l'avance en communiquant avec la personne-ressource.
SOURCE Cabinet de la Lieutenante-gouverneure du Québec
Coordonnées de la personne-ressource : Ian Préfontaine, Responsable des communications et des relations avec les médias, Cellulaire : 514 943-7625, Courriel : [email protected], Site web : www.lieutenante-gouverneure.quebec
