MONTRÉAL, le 20 oct. 2025 /CNW/ - L'honorable Manon Jeannotte, Lieutenante-gouverneure du Québec, présidera une cérémonie spéciale au Cabinet d'avocats Fasken à Montréal, pour rendre hommage à 68 athlètes olympiques et accompagnateurs des Jeux d'été 2024 à Paris, lauréats de la Médaille du couronnement du roi Charles III.

Cette cérémonie vise à rendre hommage à ces athlètes québécois qui ont représenté la province sur la scène internationale, inspirant par leur discipline, leur talent et leur détermination le Québec en entier.

La Médaille du couronnement du roi Charles III est une distinction commémorative remise aux Canadiennes et Canadiens qui se sont distingués par leur dévouement et leur engagement envers le bien-être de la société canadienne.

Date : 20 octobre 2025

Heure de la cérémonie : 19 heures

Lieu : Fasken Montréal

3500-800 Rue du Square-Victoria

Montreal, Qc, H3C 0B4

