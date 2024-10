La libérale souligne la Journée internationale des aînés à l'Assemblée nationale

QUÉBEC, le 1er oct. 2024 /CNW/ - La porte-parole de l'opposition officielle pour les aînés et les proches aidants et en matière de soins à domicile, Linda Caron, a souligné, aujourd'hui, à l'Assemblée nationale, la Journée internationale des aînés. Dans une motion adoptée à l'unanimité, elle rappelle notamment l'importance de combattre l'âgisme qui est dommageable pour la santé et le bien-être de ceux qui ont contribué à bâtir le Québec.

Chaque année, le 1er octobre est une occasion unique de nous rappeler la contribution active des aînés à l'ensemble de la société sur les plans économique, politique, social et culturel, estime la députée libérale de La Pinière. Sa motion rappelle aussi, avec justesse, qu'en 2030, les aînés représenteront plus du quart de la population québécoise et qu'il est de notre responsabilité de leur assurer le droit de vivre dans la dignité.

« La Journée internationale des aînés est importante pour deux choses : d'abord reconnaître avec gratitude tout ce qu'ils ont accompli dans la construction du Québec d'aujourd'hui et nous rappeler notre devoir d'en prendre soin et de les protéger. Combattre l'âgisme, l'isolement et la maltraitance et garantir à tous les aînés des conditions financières pour vivre dignement relèvent de notre responsabilité collective. C'est le moins que l'on puisse faire et nous leur devons bien. »

- Linda Caron, députée de La Pinière et porte-parole de l'opposition officielle pour les aînés et les proches aidants et en matière de soins à domicile

SOURCE Aile parlementaire du Parti libéral du Québec (AN)

