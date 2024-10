La libérale Linda Caron portera la pétition pour l'agrandissement du CHSLD de Bedford

QUÉBEC, le 7 oct. 2024 /CNW/ - La porte-parole de l'opposition officielle pour les aînés et les proches aidants et en matière de soins à domicile, Linda Caron, s'est rendue à Bedford, en Estrie, pour appuyer les citoyens qui demandent au gouvernement caquiste de respecter son engagement à procéder à l'agrandissement du CHSLD de l'endroit.

La députée libérale de La Pinière a accepté de porter leur pétition de plus de 3300 signataires à l'Assemblée nationale. « Puisque la députée de Brome-Missisquoi, Isabelle Charest, fait le choix d'abandonner les citoyens de Bedford et des environs, nous avons décidé de prendre les choses en main et de porter leur voix », a déclaré l'élue.

Lors d'un point de presse tenu dans la petite municipalité, Mme Caron était entourée de représentants du Comité santé du pôle de Bedford, de la Fondation Lévesque-Craighead, du Comité des résidents du CHSLD de Bedford, de la FADOQ de la région Richelieu-Yamaska et de Mme France Groulx, conseillère municipale de Bedford.

« C'est une catastrophe pour les gens d'ici. Des personnes aînées sont hébergées jusqu'à Granby et même Sherbrooke, très loin de leurs proches. Au-delà du non-respect d'une promesse électorale, il y a le manque d'humanité récurrent de la part de ce gouvernement. La CAQ fait le choix de déraciner des aînés vulnérables et de les envoyer à des kilomètres de leurs familles. Comment la ministre et députée de Brome-Missisquoi peut-elle endosser ce choix qui va complètement à l'encontre du bien-être des citoyens qu'elle est censée représenter? »

- Linda Caron, députée de La Pinière et porte-parole de l'opposition officielle pour les aînés et les proches aidants et en matière de soins à domicile

« Après avoir contribué pendant plus de 10 ans à des levées de fonds pour financer le projet, l'annulation du projet d'agrandissement du CHSLD de Bedford a semé la consternation complète dans la population du Pôle de Bedford. »

- Pierrette Messier, porte-parole du Comité santé du pôle de Bedford

« On est vraiment ébranlé. C'est sûr qu'on n'accepte pas la situation. On s'est fait embarquer par le CIUSSS et on les a crus. On peut faire dire ce qu'on veut à des chiffres. Mais une chose est certaine, ils sont en train de vider nos régions de leurs services. C'est inacceptable. »

- Yves Lévesque, vice-président de la Fondation Lévesque-Craighead

