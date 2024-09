La libérale Jennifer Maccarone réclame une commission parlementaire sur l'accessibilité aux services de garde éducatifs pour les enfants handicapés

QUÉBEC, le 25 sept. 2024 /CNW/ - La porte-parole de l'opposition officielle pour la famille, Jennifer Maccarone, conjointement avec sa collègue porte-parole pour les personnes vivant avec un handicap ou avec le spectre de l'autisme, Elisabeth Prass, propose une commission parlementaire pour étudier l'enjeu de l'accessibilité des enfants handicapés aux services de garde éducatifs à l'enfance et la mise en application des mesures déjà existantes.

Dans sa demande de mandat d'initiative, Mme Maccarone demande d'étudier les mesures de soutien pour les enfants ayant des besoins particuliers et déplore notamment que ces mesures ne soient accessibles uniquement dans les services de garde subventionnés, tel que soulevé par le Protecteur du citoyen dans son rapport de 2023. Elle rappelle que la question ne se poserait plus aujourd'hui si la CAQ avait tenu sa promesse de la dernière campagne électorale de convertir l'ensemble des places en service de garde non subventionnées en places subventionnées.

Malheureusement, le ministre des Finances a fermé la porte à double tour sur cet engagement de sa formation politique, repoussant ainsi l'accès aux enfants handicapés à une subvention qui serait un atout indéniable pour leur développement. Pour une famille ayant un enfant handicapé ou sous le spectre de l'autisme, trouver une place amène des défis supplémentaires, souligne la députée libérale, elle-même mère d'un enfant vivant avec le spectre de l'autisme.

Citations :

« Il est déjà tellement difficile de trouver une place en service de garde pour les familles québécoises, imaginez le parcours du combattant des familles d'enfants handicapés. En tant que parlementaires, il est urgent que nous nous penchions sur la question de l'intégration et des mesures accessibles pour les enfants ayant des besoins particuliers en service de garde éducatif à l'enfance. »

- Jennifer Maccarone, députée de Westmount-Saint-Louis et porte-parole de l'opposition officielle pour la famille

« C'est une question d'équité pour que tous les tout-petits du Québec aient accès à une éducation et à une intégration sociale dans un service de garde éducatif à l'enfance. Donc, la subvention de l'AISG devrait être accordée pour toutes les formes d'installations afin de ne pas pénaliser les enfants avec des besoins particuliers et leurs parents simplement parce que la CAQ n'a pas su créer assez de places subventionnées. »

-Elisabeth Prass, députée de D'Arcy-McGee et porte-parole de l'opposition officielle pour les personnes vivant avec un handicap ou avec le spectre de l'autisme

« Il y a encore beaucoup à faire pour améliorer l'accessibilité aux services de garde pour les familles d'enfants ayant besoin de soutien particulier. Nous saluons cette requête/demande de mandat d'initiative et nous espérons qu'elle permettra aux élus de se pencher sur la question en écoutant experts et parents, afin de trouver des solutions rapides et durables à mettre en place pour garantir un accès plus juste pour tous. »

-Marylin Dion, directrice générale de Ma place au travail

« Le mouvement Valorisons ma Profession salue ce mandat d'initiative. Nous pensons que les mesures actuelles ne sont pas adéquates. En effet, les éducateurs et éducatrices en souffrent, au détriment de leur propre santé physique et mentale. Des parents se retrouvent sans service, ou, lorsqu'ils en trouvent, peinent à bien accueillir leur enfant. Et surtout, dans un contexte de pénurie de main-d'œuvre, où le développement de places prime sur la qualité, ce ne sont pas TOUS les enfants qui ont accès à un service de qualité élevée, si précieux pour leur développement. »

-Mariève G.-Péloquin, co-instigatrice du mouvement Valorisons ma profession

SOURCE Aile parlementaire du Parti libéral du Québec (AN)

Sources : Alexandra Régis, Attachée de presse, Aile parlementaire de l'opposition officielle, 418-571-6749, [email protected]; Catherine Dostie, Attachée de presse, Aile parlementaire de l'opposition officielle, 581-999-6434, [email protected]