La libérale Jennifer Maccarone appelle au calme et au respect à l'occasion de la commémoration de l'attentat d'octobre 2023 en Israël

QUÉBEC, le 3 oct. 2024 /CNW/ - En prévision des diverses manifestations qui se dérouleront au Québec en marge de la commémoration de l'attentat terroriste du 7 octobre 2023, en Israël, la porte-parole de l'opposition officielle en matière de sécurité publique, Jennifer Maccarone, a présenté une motion invitant la population à s'exprimer dans le calme et le respect de tous.

Adoptée à l'unanimité par les élus de l'Assemblée nationale, la motion de la députée libérale de Westmount-Saint-Louis demande également au gouvernement, en collaboration avec ses partenaires municipaux, de prendre toutes les mesures nécessaires afin de s'assurer que les citoyens seront en sécurité et que les droits et libertés de la personne seront respectés.

« Nous sommes privilégiés, au Québec, de profiter d'une liberté d'expression et de réunion pacifique qui fait l'envie de plusieurs pays dans le monde. Un tragique événement comme celui que nous nous remémorerons avec tristesse, lundi prochain, peut soulever les passions. C'est pourquoi nous encourageons les Québécois à souligner cet anniversaire dans le calme et le respect de tous et demandons au gouvernement d'assurer leur sécurité. »

- Jennifer Maccarone, députée de Westmount-Saint-Louis et porte-parole de l'opposition officielle en matière de sécurité publique

