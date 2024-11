La libérale Elisabeth Prass dépose une pétition pour la reconnaissance officielle des langues des signes

QUÉBEC, le 5 nov. 2024 /CNW/ - La porte-parole de l'opposition officielle pour les personnes vivant avec un handicap ou avec le spectre de l'autisme, Elisabeth Prass, a déposé, à l'Assemblée nationale, une pétition de 2633 signataires réclamant la reconnaissance officielle des langues des signes par le gouvernement du Québec.

La pétition, portée par la députée libérale de D'Arcy-McGee, rappelle que l'accessibilité aux services publics, y compris les services de santé, d'éducation et de justice, est un droit fondamental pour tous les citoyens et que les personnes sourdes et malentendantes rencontrent fréquemment des obstacles pour y avoir accès. C'est pourquoi les pétitionnaires demandent que la langue des signes québécoise et la langue des signes américaines soient reconnues officiellement, comme c'est le cas en Ontario depuis 2007, pour garantir l'égalité des droits et l'inclusion sociale pour les personnes vivant avec des problèmes d'audition.

Enfin, un meilleur financement et la promotion des services d'interprétation en langues des signes et des technologies de communication accessibles sont aussi réclamés par les signataires.

Citations

« Pour les personnes sourdes ou malentendantes, l'accès aux services publics est trop souvent un véritable défi. C'est la responsabilité de l'État de garantir leur accès à tous les citoyens, sans exception. La reconnaissance officielle des langues des signes est un petit geste qui peut faire une grande différence dans le quotidien de ces personnes. J'espère sincèrement que le gouvernement de la CAQ entendra leur cri du cœur. »

-Elisabeth Prass, députée de D'Arcy-McGee et porte-parole de l'opposition officielle pour les personnes vivant avec un handicap ou avec le spectre de l'autisme

« Depuis plusieurs années, la reconnaissance officielle des langues des signes au Québec est demandée pour garantir une véritable inclusion sociale de tous les Québécois. Malgré cela, les personnes sourdes et malentendantes continuent de faire face à des obstacles quotidiens nuisant à leur sécurité, leur développement socio-économique et culturel. Quel message notre gouvernement envoie-t-il en négligeant ainsi les droits et la qualité de vie de ses citoyens ?

Alors que nos municipalités avancent avec des politiques d'accessibilité universelle, pourquoi le gouvernement ne pourrait-il pas prendre un rôle de leader en investissant pleinement dans la participation citoyenne ? Avons-nous vraiment les moyens de nous priver de cette richesse que représente une participation pleine et entière de tous ? »

-Lucie Nault, directrice générale du Réseau québécois pour l'inclusion sociale des personnes sourdes et malentendantes (ReQIS)

SOURCE Aile parlementaire du Parti libéral du Québec (AN)

