La libérale Désirée McGraw souligne la première « Journée québécoise de la sensibilisation au deuil périnatal »

QUÉBEC, le 10 oct. 2024 /CNW/ - À quelques jours du 15 octobre, la députée libérale de Notre-Dame-de-Grâce, Désirée McGraw, a tenu à souligner la toute première Journée québécoise de sensibilisation au deuil périnatal. L'ensemble des élus de l'Assemblée nationale ont adopté à l'unanimité sa motion qui rappelle que, chaque année, près de 23 000 familles québécoises vivent un décès périnatal.

Cette journée, qui est le fruit d'un projet de loi présenté par Mme McGraw, vise à rappeler l'impact important sur la santé mentale des membres des familles affligées compromettant, dans certains cas, la capacité de travailler. La motion de la députée invite d'ailleurs le gouvernement à étudier de possibles aménagements au Régime québécois d'assurance parentale afin de mieux prendre en compte la réalité des parents endeuillés.

Enfin, les élus ont profité de la présentation de cette motion pour observer une minute de silence à la mémoire des tous les enfants décédés pendant la période périnatale.

« Ce tout premier rappel annuel de la terrible douleur de la perte d'un enfant survenue pendant la grossesse, l'accouchement ou la première année de vie me touche particulièrement. Je suis fière d'avoir contribué, à ma manière, à la création de la Journée québécoise de sensibilisation au deuil périnatal. C'est un premier pas important. Nous avons encore du chemin à faire pour mettre en place des politiques publiques éclairées pour appuyer ces milliers de familles endeuillées au Québec. »

- Désirée McGraw, députée de Notre-Dame-de-Grâce

« Nous saluons l'initiative de la députée McGraw de nous avoir rassemblés aujourd'hui pour aborder le sujet du deuil périnatal. Il s'agit d'un sujet cher aux familles du Québec, car il touche de près ou de loin un grand nombre de personnes. C'est dans cette optique que les Centres de ressources périnatales (CRP) offrent du soutien gratuit pour les parents qui traversent ce type d'épreuve. »

- Marie-Claude Dufour, directrice générale, Réseau des centres de ressources périnatales du Québec (RCRPQ)

« Lorsque mon fils est décédé après sa naissance en 2010, le manque de ressources et de dialogue autour du deuil périnatal était flagrant. Lorsqu'un bébé décède, c'est un choc profond, et un traumatisme qui perdure pour le reste de la vie, et ce, pour toute la famille. Merci de nous reconnaître, et surtout, d'agir. »

- Annick Robinson, mère endeuillée

SOURCE Aile parlementaire du Parti libéral du Québec (AN)

Sources : Alexandra Régis, Attachée de presse, Aile parlementaire de l'opposition officielle, 418-571-6749, [email protected]; Catherine Dostie, Attachée de presse, Cabinet de la Whip en chef de l'opposition officielle, 581 999-6434, [email protected]