MONTRÉAL, le 7 févr. 2024 /CNW/ - Harlen Wheatley et Chris Stapleton sont fiers de dévoiler Traveller Whiskey, un tout nouveau whiskey premium issu d'une collaboration artistique unique en son genre entre le maître-distillateur de la Buffalo Trace Distillery et le célèbre auteur-compositeur-interprète.

Embouteillé à 45% d'alcool dans chaque bouteille, Traveller Whiskey allie la force du chêne et la douceur de l'érable à la légère amertume de cassis et la rondeur du cuir. S'y dévoilent des arômes de vanille, de fruits mûrs et de biscuits sablés, une alliance qui se conclut sur des notes de bois et de caramel. La dégustation s'achève sur des saveurs d'épices, de noix torréfiées et de sucre dans un écrin boisé au fini robuste.

Traveller offre une combinaison unique de whiskeys sélectionnés avec soin parmi les prestigieuses distilleries de The Sazerac Company.

"Le travail accompli sur Traveller Whiskey représente plus qu'une histoire partagée: il symbolise une vision artistique commune et une intransigeance sur la qualité et le goût." - Chris Stapleton

"Traveller est un whiskey pour tous, à déguster seul ou en cocktail. Si vous avez testé le whiskey dans le passé et que son goût ne vous a pas conquis, Traveller vous fera changer d'avis." - Harlen Wheatley

Traveller Whiskey a été dévoilé aux détaillants, bars et restaurants à travers les États-Unis début 2024 et sera bientôt disponible sur le marché canadien

Pour plus d'informations, rendez-vous sur www.travellerwhiskey.com

À propos de Buffalo Trace Distillery

Buffalo Trace Distillery est une compagnie familiale américaine basée à Frankfort, Kentucky. Fondée en 1775, elle produit aujourd'hui du bourbon, du rye whiskey et de la vodka, et s'est vue récompenser par plus d'un millier de prix célébrant son expertise et son large éventail de whiskies prémiums.

Buffalo Trace Distillery est par ailleurs profondément engagée dans le soutien à de nombreuses œuvres caritatives. Si vous travaillez pour une fondation et souhaitez en savoir plus sur les efforts de Buffalo Trace Distillery, rendez-vous ici.

Pour en savoir plus sur Buffalo Trace Distillery: www.buffalotracedistillery.com.

À propos de Chris Stapleton

Originaire du Kentucky, Chris Stapleton est l'un des musiciens les plus respectés aux États-Unis, récompensé de 8 Grammy Awards, 15 Country Music Association Awards et 10 American Country Music Awards.

En 2023, il signe une nouvelle année couronnée de succès et reçoit trois nominations aux 66èmes Grammy Awards. Ces nominations célèbrent son nouvel album, Higher, encensé par la critique dès sa sortie en novembre 2023.

Stapleton et sa femme Morgane ont par ailleurs créé The Outlaw State of Kind, une fondation qui vient en soutien à de nombreuses causes chères au couple.

