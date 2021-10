La langue française et les municipalités du Québec : une entente de trois millions de dollars avec l'Union des municipalités du Québec

QUÉBEC, le 25 oct. 2021 /CNW Telbec/ - Le ministre de la Justice et ministre responsable de la Langue française, M. Simon Jolin-Barrette, est heureux d'accorder une aide financière de trois millions de dollars à l'Union des municipalités du Québec (UMQ). Cette aide permettra de mettre sur pied un ensemble de projets de promotion et de valorisation de la langue française avec la participation de plusieurs municipalités du Québec.

L'UMQ pourra ainsi accompagner des municipalités membres, y compris celles de la région métropolitaine, dans le déploiement de projets de promotion et de valorisation de la langue française.

Ces projets se déclineront en trois volets distincts, qui ont pour objectifs de :

favoriser l'usage du français dans les commerces, et ce, par la promotion de la langue française comme langue d'accueil et de service;

faciliter l'intégration des personnes issues de l'immigration par leur participation à des activités des municipalités ou d'organismes partenaires concourant à l'apprentissage de compétences pour utiliser le français comme langue commune;

développer des projets visant la sensibilisation des jeunes à l'utilisation du français et leur engagement dans sa valorisation.

Enfin, l'UMQ fera la promotion de la langue française auprès de ses municipalités membres. Elle élaborera et diffusera différents contenus pédagogiques et didactiques valorisant le rôle desdites municipalités ainsi que de leur personnel dans l'utilisation de la langue commune et officielle de l'État québécois.

« La promotion et la protection de la langue française sont des responsabilités qui incombent aux élus du Québec, notamment ceux du palier municipal. Le gouvernement du Québec veut ainsi soutenir les meilleures initiatives émanant du monde municipal. Nous souhaitons vivement une mobilisation sans précédent de leur part en faveur de notre langue commune, le français. »

Simon Jolin-Barrette, ministre de la Justice et ministre responsable de la Langue française

« Les gouvernements de proximité sont des partenaires importants qui peuvent contribuer concrètement, par diverses initiatives, à la promotion et à la valorisation de la langue française dans nos communautés, notamment auprès des jeunes, des personnes immigrantes et des commerces. Après les élections municipales du 7 novembre prochain, l'UMQ mobilisera ses membres en les invitant à déposer des projets qui vont en ce sens. Je suis heureux de pouvoir collaborer avec le ministre responsable de la Langue française, M. Simon Jolin-Barrette, pour faire rayonner notre langue. »

Daniel Côté, président de l'Union des municipalités du Québec et maire de Gaspé

Depuis plus de 100 ans, l'UMQ rassemble les gouvernements de proximité de toutes les régions du Québec. Sa mission est d'exercer un leadership fort pour des gouvernements de proximité autonomes et efficaces. Elle mobilise l'expertise municipale, accompagne ses membres dans l'exercice de leurs compétences et valorise la démocratie municipale. Ses membres, qui représentent plus de 85 % de la population et du territoire du Québec, sont regroupés en caucus d'affinité : municipalités locales, municipalités de centralité, cités régionales, grandes villes et municipalités de la métropole.

L'aide financière accordée provient des investissements de près de 104 millions de dollars sur 5 ans annoncés par le gouvernement du Québec dans le Plan budgétaire de mars 2021 pour défendre et renforcer le statut du français comme langue officielle et langue commune du Québec.

