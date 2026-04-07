La kinésiologie franchit une étape importante vers son intégration au système professionnel

MONTRÉAL, le 7 avril 2026 /CNW/ - La Fédération des kinésiologues du Québec accueille avec enthousiasme l'annonce du gouvernement du Québec confirmant le début des travaux visant l'intégration des kinésiologues au système professionnel. Cette étape marque un jalon important pour la protection du public. La kinésiologie sera reconnue et encadrée par l'Office des professions du Québec.

On compte actuellement au Québec plus de 3 500 professionnels œuvrant en kinésiologie, dont l'expertise est de plus en plus sollicitée dans un contexte de santé durable. Les kinésiologues contribuent concrètement à améliorer la santé et le bien‑être de la population, grâce à l'activité physique, et ce, autant en prévention, en réadaptation, qu'en performance.

L'intégration des kinésiologues au système professionnel offrira un cadre d'exercice clair, fondé sur des standards élevés de compétence, de rigueur et d'éthique, tout en favorisant une meilleure collaboration interprofessionnelle, dans un contexte où les enjeux d'accès aux soins et de vieillissement de la population sont grandissants.

La Fédération rappelle par ailleurs que l'intégration accrue de la kinésiologie dans le réseau de la santé générera des bénéfices concrets pour la population et pour le système de santé, notamment en favorisant la prévention, en optimisant les trajectoires de soins et en contribuant à une utilisation efficiente des ressources.

Dans son avis, l'Office rappelle que : « Le degré d'autonomie dont jouissent les kinésiologues dans l'exercice de leurs tâches et activités est important, quel que soit leur lieu de travail. Bien que leur intervention puisse s'inscrire dans un continuum de soins, notamment en milieu clinique, ils demeurent autonomes dans le choix des interventions liées à leur champ d'exercice. La spécificité de leurs activités et les connaissances et compétences spécialisées requises rendent le jugement sur leur pratique difficile pour des personnes n'ayant pas leur formation ou qualification. Cela milite en faveur d'un modèle d'encadrement basé sur la régulation par les pairs. » La Fédération partage cette analyse et souligne que la contribution des kinésiologues dans divers contextes de pratique répond directement à ces préoccupations.

Citation

« L'encadrement de la pratique permettra non seulement d'assurer la protection du public, mais aussi de mieux définir le rôle des kinésiologues afin de soutenir une approche globale et durable de la santé. Cette reconnaissance formelle contribuera également à clarifier leurs responsabilités professionnelles, contribuant à des parcours de santé plus cohérents, tout en reconnaissant pleinement leur contribution au sein du système de santé », a déclaré Marc-Antoine Pépin, président de la Fédération des kinésiologues du Québec.

Prochaines étapes

La Fédération des kinésiologues du Québec réitère sa pleine collaboration au gouvernement et à l'Office des professions du Québec, dans le cadre des travaux visant l'intégration de la profession au système professionnel. Elle entend ainsi contribuer à un processus rigoureux, transparent et centré sur l'intérêt public, incluant la mise en place de mesures transitoires favorisant une intégration ordonnée et la continuité des services.

Bien que l'échéancier reste à préciser, la Fédération s'engage à accompagner ses membres et à les tenir informés de l'évolution du dossier afin de favoriser une mise en œuvre harmonieuse de l'encadrement professionnel.

À propos de la Fédération des kinésiologues du Québec

La Fédération des kinésiologues du Québec regroupe plus de 1 800 membres, dont 1 200 kinésiologues accrédités. Elle veille à la qualité de la pratique professionnelle par un système d'accréditation rigoureux, de formation continue et d'assurance responsabilité. Elle agit aussi comme voix collective de la profession pour améliorer la santé des Québécois. Les kinésiologues sont des professionnels de la santé, experts du mouvement humain, qui utilisent l'activité physique à des fins de prévention, de traitement, ou de performance.

SOURCE Fédération des kinésiologues du Québec

Pour tout renseignement : Jean-Gabriel Rouillier, Tact, Cellulaire : 418 654-8062, [email protected]