Autorisation de pratique pour les tests d'effort maximal - La profession de kinésiologue franchit un pas important vers sa reconnaissance professionnelle

MONTRÉAL, le 18 juin 2025 /CNW/ - La Fédération des kinésiologues du Québec (FKQ) salue avec enthousiasme l'adoption du règlement autorisant les kinésiologues à réaliser les tests d'effort maximal dans le but de contribuer à l'évaluation ou à la réadaptation des fonctions cardiaques, respiratoires ou vasculaires. Il s'agit d'une grande victoire pour la profession, qui voit enfin son expertise reconnue.

Ce règlement autorisera les kinésiologues titulaires d'un diplôme universitaire et d'une certification en physiologie de l'exercice clinique à effectuer des tests d'effort maximal en contexte de soins, dans un établissement de santé. Cette pratique sera encadrée par des conditions précises, notamment la présence de différents niveaux de supervision médicale (médecins et infirmières praticiennes spécialisées) et la délivrance préalable d'une ordonnance individuelle.

Ce nouveau règlement contribuera à réduire les délais d'attente pour les tests à l'effort, à améliorer l'accessibilité aux soins et à renforcer les équipes interprofessionnelles dans les établissements de santé. Par ce geste, le gouvernement fait le choix de l'innovation et de la prévention, en affirmant sa confiance envers les kinésiologues, des professionnels de la santé hautement qualifiés.

Cette autorisation d'activité au moyen d'un règlement adopté par le Collège des médecins du Québec (CMQ) est le fruit d'un travail de collaboration positif entre la FKQ, l'Association des cardiologues du Québec, le CMQ et l'Office des professions du Québec.

Si la FKQ salue ce geste, elle réitère par la même occasion sa volonté de poursuivre les démarches menant à la création d'un ordre professionnel pour les kinésiologues, attendu depuis de nombreuses années. En ce sens, le règlement adopté est un premier pas important dans cette voie.

Citations

« C'est un moment fondateur pour notre profession. Ce règlement trace une ligne claire : les kinésiologues sont des professionnels de la santé, particulièrement compétents dans le domaine cardiovasculaire. C'est aussi une avancée concrète, notamment pour le réseau de la santé, qui pourra mieux répondre à la demande ainsi. »

- Marc-Antoine Pépin, président de la Fédération des kinésiologues du Québec

« Il était important pour nous de contribuer à la reconnaissance et à la valorisation des compétences et de l'apport des kinésiologues dans le domaine cardiovasculaire. Ce règlement contribuera à optimiser la trajectoire de soins des patients. »

- Dr Mauril Gaudreault, président du Collège des médecins du Québec

« Le kinésiologue a plus que jamais sa place dans le système de santé d'aujourd'hui où l'approche multidisciplinaire permet une optimisation des ressources compétentes dans un système qui doit se réinventer afin de prendre en charge une population de plus en plus malades. »

- Dr Paul Poirier, Comité de promotion et de prévention en santé cardiaque, Association des cardiologues du Québec

À propos de la FKQ

La Fédération des kinésiologues du Québec regroupe plus de 1 800 membres, dont 1 200 kinésiologues accrédités. Elle veille à la qualité de la pratique professionnelle par un système d'accréditation rigoureux, de formation continue et d'assurance responsabilité. Elle agit aussi comme voix collective de la profession pour améliorer la santé des Québécois. Les kinésiologues sont des professionnels de la santé, experts du mouvement humain, qui utilisent l'activité physique à des fins de prévention, de traitement, ou de performance.

