La journée visite ta carrière - Des carrières et sablières du Québec ont ouvert leurs portes à la population

QUÉBEC, le 30 sept. 2019 /CNW Telbec/ - L'Association des constructeurs de routes et grands travaux du Québec (ACRGTQ) et son Regroupement professionnel des producteurs de granulats (RPPG) sont fiers du succès qu'a eu la première journée Visite ta carrière organisée en collaboration avec les propriétaires de carrières et sablières au Québec.

C'est près de 1500 visiteurs qui se sont déplacés lors des portes ouvertes qui ont eu lieu le 21 et le 28 septembre dernier. En effet, l'événement s'est déroulé sur différents sites d'extraction au Québec où petits et grands, ont pu en apprendre davantage sur cette industrie essentielle à la vie de tous les jours. De plus, certains événements ont permis de recueillir des fonds qui seront remis à divers organismes communautaires régionaux.

Les visiteurs ont pu s'informer sur les façons de faire et des efforts déployés par les propriétaires de carrières et sablières concernant le respect de la réglementation et la préservation des ressources naturelles.

On se souviendra que l'on retrouve des granulats dans les routes, les bâtiments, les aqueducs ou les égouts, mais aussi dans différents produits domestiques que nous utilisons au quotidien comme le papier, les plastiques, le verre, la peinture, l'acier, les produits pharmaceutiques, les produits de beauté ou la pâte dentifrice.

La journée Visite ta carrière est organisée en collaboration avec le Regroupement professionnel des producteurs de granulats (RPPG) et l'Association de constructeurs de routes et grands travaux du Québec (ACRGTQ).

Regroupement professionnel des producteurs de granulats (RPPG)

Sous l'égide de l'ACRGTQ, le RPPG regroupe plus de 65 exploitants de carrières, sablières, gravières et fournisseurs de biens et services relatifs à l'industrie du granulat. Annuellement, plus de 80 millions de tonnes de granulats sont fabriquées et vendues par les exploitants membres du RPPG.

L'Association des constructeurs de routes et grands travaux du Québec

Partenaire des donneurs d'ouvrage dans la modernisation du Québec depuis 1944, l'ACRGTQ représente la majorité des principaux entrepreneurs et fournisseurs œuvrant dans la construction de routes, d'ouvrages de génie civil et de grands travaux. Elle est la seule représentante attitrée du secteur génie civil et voirie de l'industrie de la construction.

L'ACRGTQ est aussi, selon la Loi sur les relations du travail, la formation professionnelle et la gestion de la main-d'œuvre dans l'industrie de la construction, communément appelée Loi R-20, l'association sectorielle d'employeurs mandataire de la négociation, de l'application et du suivi de la convention collective du secteur génie civil et voirie. À ce titre, elle représente les intérêts de plus de 2 600 employeurs de l'industrie de la construction qui compte plus de 38 000 salariés.

