La Journée nationale des Mitaines rouges permet aux Canadiens de participer au soutien de nos athlètes

Devenues un véritable emblème, les Mitaines rouges de la Baie d'Hudson ont saisi les cœurs des Canadiens de partout au pays quand elles ont été lancées pour la première fois à l'occasion des Jeux olympiques d'hiver de Vancouver en 2010. Symbole de fierté et d'unité canadienne, les mitaines ont permis d'amasser plus de 32 millions $ pour la Fondation olympique canadienne, permettant aux athlètes canadiens de profiter d'un accès aux meilleures ressources pour réaliser leurs rêves olympiques. Depuis 2009, le programme des Mitaines rouges a contribué aux succès d'Équipe Canada, notamment la conquête de plus de 40 médailles d'or.

« Les Mitaines rouges de la Baie d'Hudson ont eu un effet immense dans le cadre de notre mission pour aider les athlètes de ce pays à vivre leurs rêves sur la scène internationale et d'être une source d'inspiration pour la nation entière », indique Wayne Drummond, marchand en chef de la Baie d'Hudson. « La Journée des Mitaines rouges donne la possibilité aux Canadiens d'afficher leur véritable esprit canadien et de continuer d'amasser des fonds nécessaires alors que nous tournons nos regards vers Tokyo 2020 et vers les Jeux suivants. »

« Chaque achat d'une paire de Mitaines rouges de la Baie d'Hudson, que ce soit pour vous faire un cadeau pour l'offrir à quelqu'un d'autre, représente aussi un cadeau pour un ou une athlète du Canada en nous permettant d'accéder à des ressources très utiles », ajoute la gymnaste Ellie Black, participante de deux Jeux olympiques et championne panaméricaine. « Les fonds amassés par le programme des Mitaines rouges sont utilisés pour répondre à des besoins très importants comme l'encadrement d'entraîneurs, la formation en performance mentale et la médecine sportive spécialisée qui ont une incidence directe sur nos résultats en route vers le podium. Pendant 10 ans, les Mitaines rouges de la Baie d'Hudson ont contribué à paver la voie vers nos succès olympiques. »

Les nouvelles Mitaines rouges de la Baie d'Hudson mettent en vedette un mélange de laine de couleur blé leur donnant une apparence chaleureuse tout en restant très polyvalentes et faciles à jumeler et à ajouter à toute garde-robe de vêtements pour affronter le temps froid. Allez-y pour la totale avec les bérets en tricot, les ponchos ou les manteaux pour chien de la Baie d'Hudson - tous offerts dans le nouveau modèle de tricot. Les mitaines sont disponibles pour adultes, enfants et bébés pour que toute la famille puisse afficher sa fierté canadienne avec style. Les Mitaines rouges 2020 sont maintenant disponibles dans les magasins de la Baie d'Hudson à travers le Canada et sur labaie.com.

De plus, l'année 2019 marque le 10e anniversaire officiel du lancement des premières Mitaines rouges dans le cadre des préparatifs pour les Jeux olympiques d'hiver de Vancouver 2010. Pour souligner ce moment, une nouvelle paire de mitaines commémoratives édition limitée sera offerte au magasin la Baie d'Hudson du centre-ville de Vancouver et sur labaie.com. Ces mitaines héritage comprendront le logo des Jeux olympiques de Vancouver 2010 sur le dos de la main et une feuille d'érable canadienne dans chaque paume. Comme c'est le cas pour les mitaines rouges classiques, ces mitaines seront vendues 15 $ et un montant de 3,90 $ sera directement versé pour chaque paire en soutien des athlètes olympiques canadiens.

À propos de la Fondation de la Baie d'Hudson

Fondée au Canada en 2005, la Fondation HBC est la branche philanthropique de la Compagnie de la Baie d'Hudson. La Fondation est un organisme de bienfaisance enregistré au Canada dont la vocation est de faire de la santé mentale une priorité dans toutes les collectivités en permettant une compréhension et en améliorant l'accès aux soins.

À propos du Comité olympique canadien

Le Comité olympique canadien voit au succès de l'Équipe olympique canadienne et à l'avancement des valeurs olympiques au Canada. Organisme indépendant financé principalement par des fonds privés, le Comité olympique canadien fournit aux athlètes d'élite canadiens les ressources dont ils ont besoin pour être tous les jours au meilleur de leur forme afin de tout donner. En racontant l'histoire de nos athlètes, nous inspirons tous les Canadiens par le pouvoir du sport, et ce, tous les jours, 24 heures sur 24.

À propos de la Fondation olympique canadienne

Depuis 2007, la Fondation olympique canadienne a habilité les Canadiens, les athlètes canadiens et leurs entraîneurs à viser l'excellence sportive. Comme organisme de bienfaisance officiel du Comité olympique canadien et d'Équipe Canada, nous visons à inspirer chaque Canadien à réaliser la grandeur par le sport et les valeurs olympiques.

La Fondation olympique canadienne rend les Canadiens capables de jouer un rôle intégral dans le Mouvement olympique canadien en appuyant directement nos athlètes et entraîneurs actuels et ceux de la prochaine génération en leur fournissant les fonds essentiels dont ils ont besoin pour monter sur le podium. Nous appuyons nos athlètes à tous les niveaux pour nous assurer qu'ils reçoivent les meilleures ressources disponibles, notamment l'encadrement, l'entraînement, la médecine sportive spécialisée et l'accès à des compétitions dont ils ont besoin pour réaliser leurs rêves et leurs objectifs de porter la feuille d'érable et de représenter le Canada aux Jeux olympiques.

