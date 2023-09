TORONTO, le 21 sept. 2023 /CNW/ - Aujourd'hui a lieu la Journée des compétences pour réussir, une initiative annuelle qu'ABC Alpha pour la vie Canada a mise sur pied en 2010 pour mettre en relief les compétences essentielles pour l'apprentissage, le travail et la vie en général. Selon le gouvernement du Canada, ces compétences sont les suivantes : la lecture, la rédaction, le calcul, les compétences numériques, la résolution de problèmes, la communication, la collaboration, l'adaptabilité et la créativité et l'innovation.

Les Compétences pour réussir constituent la fondation sur laquelle repose l'apprentissage de toutes les autres compétences et permettent aux gens d'évoluer dans leur travail et de s'adapter aux changements. La pénurie de main-d'œuvre actuelle, qui a commencé en raison du vieillissement de la population, n'a fait que s'aggraver pendant la pandémie de la COVID-19. Les travailleurs et les travailleuses ont maintenant la possibilité de choisir parmi une vaste gamme d'emplois disponibles, et bon nombre d'entre eux exigent des salaires plus élevés et de meilleures conditions de travail.

Par conséquent, les entreprises modifient leurs méthodes d'embauche. Les qualifications auparavant indispensables et l'expérience directe ne sont plus aussi vitales qu'elles l'étaient par le passé. Afin de déterminer l'aptitude des candidats à occuper un poste donné, les employeurs évaluent désormais les compétences générales.

« La Journée des compétences pour réussir sert d'important rappel annuel du rôle essentiel que jouent les compétences fondamentales dans ce milieu de travail en constante évolution, affirme Alison Howard, directrice administrative d'ABC Alpha pour la vie Canada. À mesure que le monde se transforme, que le marché du travail évolue et que la population essaie d'emboîter le pas, ces compétences deviennent des indicateurs de la capacité à s'adapter au changement et de l'aptitude au travail. L'acquisition de ces compétences n'est plus optionnelle, mais bel et bien indispensable pour les personnes et les organisations qui souhaitent s'épanouir dans un tel contexte. »

Il existe de nombreuses façons pour les membres de la population canadienne de développer leurs compétences générales. Entre autres, le programme d'alphabétisation FORCES Compétences au travail vise à aider les participants à acquérir les compétences fondamentales pour l'emploi et la vie à l'aide d'ateliers gratuits et de cahiers d'activités téléchargeables.

Pour en savoir davantage sur le développement de compétences et la Journée des compétences pour réussir, visitez journeedescompetencespourreussir.ca .

La Journée des compétences pour réussir et l'initiative FORCES Compétences au travail sont financées en partie par le gouvernement du Canada par le biais du programme Compétences pour réussir. FORCES Compétences au travail est offert grâce au soutien de son commanditaire fondateur, Canada-Vie.

À propos d'ABC Alpha pour la vie Canada

ABC Alpha pour la vie Canada est une organisation nationale à but non lucratif qui soutient l'alphabétisation en outillant les apprenants et apprenantes adultes, en effectuant des activités de sensibilisation et en appuyant des organismes du secteur de l'apprentissage des adultes. Nous élaborons du matériel d'apprentissage de base et appuyons son utilisation, en plus de renforcer la capacité du secteur de l'alphabétisation des adultes en réunissant et en alliant ses intervenants et de plaider en faveur de la mise en œuvre de programmes de promotion de l'alphabétisation. Nous entrevoyons un Canada au sein duquel tous et toutes disposent des compétences et des possibilités nécessaires pour participer pleinement à l'apprentissage, à la vie et au travail. Pour obtenir de plus amples renseignements sur l'alphabétisation au Canada ou sur les programmes d'ABC Alpha pour la vie Canada, consultez le site abcalphapourlavie.ca .

