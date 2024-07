La Journée de la Root Beer gratuite d'A&W est de retour le 6 juillet

Pour une journée seulement et partout au pays, obtenez une Root Beer A&WTM gratuite en restaurant ou sur l'appli A&W.

MONTRÉAL, le 2 juill. 2024 /CNW/ - La Journée de la Root Beer gratuite d'A&W fait son grand retour le samedi 6 juillet, pour offrir une expérience rafraîchissante aux adeptes de Root Beer et de boissons A&W! Partout au pays, il sera possible de savourer une Root Beer A&WTM ou une Root Beer A&WTM diète gratuite en restaurant ou via l'appli A&W, limitée à une par personne.

La Root Beer A&WTM, la root beer préférée au pays, est un incontournable du menu original d'A&W depuis l'ouverture de son tout premier restaurant à Winnipeg, au Manitoba, en 1956.

A&W Canada (Groupe CNW/A&W Food Services of Canada Inc.)

« Depuis quelques années, la Journée de la Root Beer gratuite marque le début de l'été au Québec », précise Stéphan Bisson, directeur marketing chez A&W. « Nous avons hâte de lever nos bocks givrés et de savourer notre fameuse boisson A&W gratuitement tous ensemble! »

A&W s'engage à utiliser des ingrédients simples et d'origine naturelle pour ses produits, et la succulente Root Beer A&W n'en fait pas exception. Cette boisson signée A&W est faite de sucre de canne naturel, et est aromatisée avec des ingrédients naturels tels que la racine de salsepareille, de l'écorce de bouleau, de la réglisse et de l'anis.

Le 6 juillet prochain, rendez-vous dans un restaurant A&W participant ou passez une commande pour emporter sur l'appli A&W pour savourer une Root Beer gratuite.

À propos d'A&W Canada :

A&W est fière d'être une entreprise canadienne, entièrement détenue et exploitée par des intérêts canadiens, en plus d'être reconnue comme étant l'une des chaînes à burgers les plus originales et ayant la croissance la plus rapide au Canada. Étant la chaîne offrant les plus savoureux burgers au Canada, nous sommes connus pour nos délicieux classiques comme le Teen Burger™, les rondelles d'oignon faites à la main ainsi que la Root Beer A&W™. Vous pouvez déguster nos burgers, nos déjeuners, nos boissons et bien plus encore dans l'un de nos 1 000 restaurants et plus, partout au pays. Pour plus d'informations, visitez aw.ca .

Pour obtenir plus de renseignements : Mégane Landry, Coordonnatrice des relations publiques, [email protected]