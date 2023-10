La Journée communautaire Cineplex revient le 4 novembre dans tout le pays! Plus grande et meilleure que jamais avec des films et des jeux gratuits

Cet événement annuel revient pour la 11e fois, en soutien à l'organisme BGC Canada,

et s'étend désormais aux emplacements Playdium et The Rec Room

Horaires et billets disponibles dans les cinémas, sur Cineplex.com et sur l'application Cineplex

TORONTO, le 26 oct. 2023 /CNW/ - (TSX : CGX) - Le samedi 4 novembre, la Journée communautaire Cineplex revient pour la 11e année, rassemblant des Canadiens de tous âges pour une matinée mémorable remplie de films gratuits pour toute la famille à voir dans ses cinémas, et nouveauté cette année, une matinée de jeux gratuits dans les emplacements The Rec Room et Playdium. Un don de 1 $ sera versé à BGC Canada (anciennement Repaires jeunesse du Canada) pour chaque commande passée au comptoir alimentaire et chaque achat de carte de jeu XSCAPE effectué dans les cinémas tout au long de la journée, et pour les emplacements The Rec Room et Playdium, un don de 1 $ sera versé à ce même organisme pour chaque commande d'aliments et de boissons et chaque achat de bracelet de jeu tout au long de la journée.



« La Journée communautaire Cineplex est devenue une tradition mémorable très appréciée qui unit les gens d'un océan à l'autre dans le plaisir partagé du divertissement et des interactions sociales - qu'il s'agisse d'aller voir un film en famille ou de jouer à des jeux d'arcade », a déclaré Ellis Jacob, président et chef de la direction de Cineplex. « Nous sommes fiers d'étendre cette célébration aux emplacements The Rec Room et Playdium, et de rassembler les communautés de tout le pays pour une journée de divertissement, en soutien à BGC Canada, un organisme qui permet à la nouvelle génération de s'épanouir ».



Les cinémas Cineplex du Canada ouvriront leurs portes à 9 h (heure locale) pour offrir une matinée de films gratuits, et reprendront leur programmation régulière dans l'après-midi. La programmation de la Journée communautaire de cette année comprend les films suivants : Lyle, le crocodile/Lyle, Lyle, Crocodile (français/anglais); Hôtel Transylvanie 3 : Les vacances d'été/Hotel Transylvania 3: Summer Vacation (français/anglais); Jumanji: The Next Level (anglais); The Angry Birds Movie 2 (anglais); Pierre Lapin 2: Le fugueur (français); et Jumanji : Bienvenue dans la jungle (français). Les invités participant à la Journée communautaire Cineplex pourront également se laisser tenter par leurs collations de cinéma préférées, y compris le fameux maïs éclaté Cineplex, ainsi que certaines boissons non alcoolisées et friandises pour seulement 2,50 $ chacune tout au long de la matinée.

La Journée communautaire Cineplex, 4 novembre 2023 (Groupe CNW/Cineplex)

Les emplacements The Rec Room et Playdium du Canada accueilleront les invités à partir de 9 h (heure locale), offrant des jeux gratuits ainsi que certaines collations et boissons au prix réduit de 2,50 $ chacune toute la matinée. Chaque invité recevra un bracelet de jeu de deux heures, non échangeable, lors de son admission.

Visitez le site Cineplex.com/JourneeCommunautaire pour obtenir la liste des cinémas participants, les horaires des séances et les langues disponibles des films (français ou anglais). Cette année, les invités peuvent réserver leurs sièges en ligne à l'avance et gratuitement sur l'application Cineplex ou dans les cinémas, à partir du 25 octobre, sur la base « premier arrivé, premier servi ».

BGC Canada est l'organisme de services aux enfants et aux adolescents le plus important au pays et offre des programmes et des services essentiels à 150 000 jeunes dans près de 635 communautés d'un océan à l'autre. Les fonds recueillis lors de la Journée communautaire Cineplex seront versés directement à des programmes qui donnent aux enfants et aux jeunes du Canada des occasions de tisser des liens, d'apprendre, de jouer et de s'amuser. Pour en savoir plus, visitez bgccan.com/fr ou suivez l'organisme sur les médias sociaux @BGCCAN.

Cineplex remercie ses nombreux employés qui donnent de leur temps chaque année, ainsi que ses partenaires Sony Pictures Canada, Hersheys Canada et Embouteillage Coke Canada qui ont fourni des produits et des services pour contribuer au succès de la Journée communautaire Cineplex 2023. Pour montrer votre soutien, veuillez vous joindre à la conversation en ligne de Cineplex sur Facebook (Facebook.com/CinemasCineplex); X, anciennement connu sous le nom de Twitter (@CinemasCineplex) et Instagram (@CinemasCineplex).

À propos de Cineplex

Cineplex (TSX : CGX) est une marque canadienne de premier plan dont les activités se concentrent dans les domaines du cinéma et du contenu filmé, du divertissement et des loisirs, ainsi que des médias. Cineplex offre à des millions d'invités la possibilité de s'évader du quotidien grâce à son circuit de plus de 170 cinémas et emplacements de divertissement. En plus d'être le plus grand et le plus innovant des exploitants de salles de cinéma au Canada, Cineplex exploite aussi les complexes conçus spécialement pour les adolescents et les familles (Playdium) et les destinations de restauration et de divertissement The Rec Room (« Délices et divertissement »), ainsi qu'un nouveau concept de divertissement qui réunit sous un même toit les films, les jeux, les restaurants et les spectacles en direct (Cineplex Junxion). L'entreprise exploite en outre des entreprises à succès dans le secteur du commerce numérique (CineplexStore.com), de la programmation complémentaire (Événements Cineplex), de la distribution de films (Cineplex Pictures), des médias cinématographiques (Cineplex Média), des médias numériques fixes (Cineplex Média numérique) et des solutions de divertissement (Groupe de divertissement Player One). Cineplex est partenaire de Scène+, le plus important programme de fidélisation axé sur le mode de vie et le divertissement au Canada, ce qui lui permet d'offrir un rapport qualité-prix encore meilleur à ses invités.

Fière d'être reconnue comme l'une des cultures d'entreprise les plus admirées au Canada, Cineplex emploie plus de 10 000 personnes dans ses bureaux et emplacements canadiens et américains. Pour en apprendre davantage, consultez le site Cineplex.com.

À propos de BGC Canada

BGC Canada est le plus important organisme caritatif de services aux enfants, aux adolescents et aux communautés au pays. Depuis plus de 120 ans, nous créons des possibilités pour des millions d'enfants et d'adolescents au Canada. Nos Clubs ouvrent leurs portes aux jeunes de tous âges et à leurs familles dans 635 communautés d'un bout à l'autre du pays, dans les petites localités comme dans les grandes villes, en campagne et dans les communautés autochtones. En dehors des heures de classe, notre personnel et nos bénévoles qualifiés offrent des programmes et services qui aident les jeunes à parvenir à des résultats positifs. Expression de soi, éducation, mode de vie sain, activité physique, santé mentale, développement social, leadership : tout y est sous un même toit! Nous mettons les chances de leur côté. Pour en savoir plus, visitez bgccan.com/fr et suivez-nous sur les médias sociaux @BGCCanadaFR.

Relations avec les médias : Cineplex, [email protected]; Touchwood PR, [email protected]

SOURCE Cineplex