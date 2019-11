La Journée carrières, organisée par CargoM, connaît encore cette année un succès retentissant

Madame Chantal Rouleau, ministre déléguée aux Transports et ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal, a prononcé l'allocution d'ouverture de l'événement, qui s'est déroulé au Grand Quai du Port de Montréal.

« Cargo M est un partenaire incontournable qui contribue à créer une synergie unique au Québec dans le domaine du transport des marchandises. Il agit également comme un collaborateur impliqué dans le processus de revitalisation de l'Est de Montréal, un dossier qui me tient très à cœur. C'est pourquoi je suis très heureuse de participer à cette journée carrière qui, encore une fois, fut un grand succès! » La ministre déléguée aux Transports et ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal, Madame Chantal Rouleau

Cet événement a permis de promouvoir les emplois et les formations offerts au sein de ces secteurs dynamiques qui offrent de nombreuses possibilités de carrières exaltantes. Placés au cœur de l'action, ces métiers contribuent à la vitalité de notre économie et de notre développement. De plus, ils offrent des conditions de travail et des perspectives d'avancement avantageuses pour tous. Il est primordial que cette industrie névralgique soit valorisée auprès de la population afin de soutenir la vitalité de Montréal et de sa région.

« Le travail de concertation réalisé par les membres du secteur de la logistique et du transport afin de trouver des solutions pour recruter du personnel est remarquable. Votre gouvernement s'est engagé à appuyer les entreprises dans leur développement et voir une telle mobilisation me motive encore davantage. En septembre, j'ai d'ailleurs présenté le Plan d'action pour la main-d'œuvre (PAMO), lequel regroupe plusieurs mesures pouvant intéresser le secteur de la logistique et du transport. Ce plan est évolutif et d'autres mesures pour faire face aux défis actuels du marché du travail s'ajouteront. Je travaille avec ce secteur ainsi qu'avec l'ensemble des partenaires du marché du travail pour rendre le Québec encore plus prospère », a fait savoir le ministre du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale, M. Jean Boulet.

L'urgence de recruter dans une industrie en plein essor

Les besoins en main-d'œuvre sont criants et s'accentueront au cours des prochaines années alors que plusieurs travailleurs prendront leur retraite. L'arrivée de nombreux projets qui rendent notre plaque tournante si vivante, tels que le terminal portuaire de Contrecœur, l'Aérocité internationale de Mirabel et l'implantation de nouveaux centres de distribution, nécessitera un large bassin de main-d'œuvre. Certains secteurs importants, comme celui du camionnage, font également face à des défis d'embauche considérables. Selon Camo-Route, 20 000 postes de camionneurs de classe 1 restent à pourvoir. Afin de contrecarrer ces embûches, plusieurs campagnes de sensibilisation, tel que Conductrices de camion : Objectif 10% (Camo-Route) et Embarque (CSMOIM) ciblent une nouvelle clientèle en brisant les mythes, en valorisant les métiers, en embrassant l'innovation et en offrant l'aventure.

« La 4e édition de la Journée carrières est encore un franc succès! Nous avons accueilli un grand nombre de participants ainsi que près de 60 employeurs et institutions d'enseignement, et ce, tout en présentant une riche programmation mettant de l'avant les nombreuses possibilités d'emploi. La mobilisation des employeurs pour l'événement reste forte, car la rareté de la main-d'œuvre nous frappe de plein fouet. La collaboration entre les parties prenantes et les gouvernements doit s'accélérer pour soutenir les initiatives de recrutement tant au Québec qu'à l'international. Par cette journée, CargoM répond à sa mission de rassembler son écosystème autour d'une action structurante en contribuant activement à l'attraction de nouvelles personnes dans l'industrie » a mentionné M. Mathieu Charbonneau, directeur général de CargoM.

Un événement à multiples volets

Plusieurs moments forts ont marqué cet événement :

Entretiens d'embauche et réseautage entre les candidats et les employeurs;

Entrevues éclair organisées par l'équipe responsable du Programme Interconnexion de la Chambre de commerce du Montréal métropolitain;

de la commerce du Montréal métropolitain; Jumelage d'étudiants dans le cadre de l'initiative Je choisis Montréal ;

; Présentations des programmes de formation en logistique et transport de marchandises;

Zone interactive, incluant des camions ainsi que des simulateurs de conduite de poids lourds, de trains et d'opération de grues.

La journée s'est clôturée par une activité réseautage organisée en collaboration avec le Canadian Institute of Traffic and Transportation (CITT).

À propos de CargoM

Créée en 2012, CargoM (www.cargo-montreal.ca - @CargoMtl) réunit les acteurs de l'industrie de la logistique et du transport des marchandises du Grand Montréal, les institutions d'enseignement, les centres de recherche, les associations sectorielles autour d'objectifs communs en vue d'en accroître la cohésion, la compétitivité, la croissance et le rayonnement. L'industrie de la logistique et des transports dans la grande région métropolitaine représente 120 000 emplois en transport et entreposage, 6 000 établissements et plus de 4,3 milliards de dollars par année en retombées économiques pour la région métropolitaine de Montréal.

Les activités de CargoM sont soutenues financièrement par la Communauté métropolitaine de Montréal (CMM), par le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation (MAMH), par le ministère de l'Économie et de l'Innovation (MEI) et par l'ensemble de ses membres.

