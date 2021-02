La jeunesse s'invite à l'Assemblée nationale du Québec

QUÉBEC, le 8 févr. 2021 /CNW Telbec/ - Force Jeunesse donne le coup d'envoi de sa quatrième édition des Rencontres Actions Jeunesse (RAJ) qui se déroulent virtuellement à partir d'aujourd'hui et jusqu'au 10 février. Il s'agit du plus grand événement regroupant des 18-35 ans à avoir lieu depuis le début de la pandémie. Près d'une trentaine d'associations jeunes œuvrant dans des secteurs variés iront, au cours des prochains jours, à la rencontre de membres de l'Assemblée nationale, de ministres et de titulaires de charge publiques.

Les RAJ sont l'occasion pour les jeunes leaders de demain de se familiariser avec le fonctionnement de nos institutions démocratiques et des rouages parlementaires. Ultimement, l'objectif de ces rencontres pour les organisations participantes est de présenter aux titulaires de charges publiques les enjeux qui leur tiennent à cœur et qui impactent la jeunesse québécoise au quotidien.

Parmi les enjeux à l'ordre du jour, il sera question d'accès aux soins psychologiques, du coût des logements, de l'encadrement du télétravail, de la lutte aux changements climatiques et du racisme systémique dans nos institutions.

« La crise sanitaire a engendré des impacts significatifs sur la jeunesse, que ce soit au niveau de la santé psychologique, des conditions de travail, des opportunités d'emploi ou des finances publiques, dont nous aurons à porter le fardeau pendant de nombreuses années encore », a mentionné Simon Telles, président de Force Jeunesse. « Étant un succès depuis trois ans, la tenue des RAJ cette année est d'autant plus significative pour nous. Notre génération et celles à venir auront à assumer les nombreuses conséquences collatérales de la pandémie et il est important que notre voix soit entendue auprès des organes décisionnels. Nous pouvons et devons faire partie de l'élaboration des solutions ».

En plus des nombreuses rencontres avec les élus qui auront lieu cette semaine, une discussion virtuelle avec Stéphanie Germain, administratrice du collectif Hoodstock, sera également diffusée gratuitement en direct sur la page Facebook de Force Jeunesse le 9 février prochain, de 17h à 18h30. Cette discussion s'inscrit dans la volonté de sensibiliser la jeunesse et les titulaires de charges publiques aux questions d'inclusion et de diversité à l'occasion du Mois de l'histoire des Noirs.

À propos de Force Jeunesse

Créé en 1998, Force Jeunesse est un regroupement de jeunes travailleuses et travailleurs visant la défense et l'amélioration des conditions de travail et des perspectives d'emploi de la relève, et dont les membres sont à la fois des associations et des individus. L'équité intergénérationnelle est une préoccupation importante pour l'avenir collectif de notre société et est au cœur des valeurs défendues par l'organisation. Composé exclusivement de bénévoles, son conseil d'administration rassemble 18 jeunes engagés dans une diversité de milieux (associatif, politique, syndical, étudiant, communautaire, professionnel et académique).

