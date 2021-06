La jeunesse au cœur du rapprochement des francophonies canadiennes

En partenariat avec le Centre de la francophonie des Amériques ( CFA ), la Fédération de la jeunesse canadienne-française ( FJCF ), la Société Nationale de l'Acadie ( SNA ) et le Réseau de développement économique et d'employabilité ( RDÉE ), il s'agissait d'exalter la collaboration et célébrer des actions concrètes auprès des jeunes. De nombreuses annonces ont été faites. Elles permettront de soutenir des francophonies canadiennes plurielles animées d'une volonté unique : engager les jeunes adultes à promouvoir et étendre la francophonie au Canada.

Ces annonces contribueront directement à l'atteinte de l'un de nos grands objectifs : le rapprochement des Québécois et des francophones des autres provinces et territoires canadiens. Cette initiative permet de mettre la jeunesse au cœur de nos priorités gouvernementales, a exprimé la ministre responsable des Relations canadiennes et de la Francophonie canadienne, Mme Sonia LeBel, en introduction de l'évènement.

Dans le même élan, la ministre des Relations internationales et de la Francophonie, ministre de l'Immigration, de la Francisation et de l'Intégration et ministre responsable de la région des Laurentides, Mme Nadine Girault a précisé que Toujours aussi actifs auprès des jeunes en sol québécois ou à l'étranger, que ce soit par leurs programmes de stages internationaux ou autres, Les Offices jeunesse internationaux du Québec permettent aux jeunes Québécoises et Québécois de vivre des expériences enrichissantes et stimulantes. Je suis très heureuse de souligner aujourd'hui l'action concrète et les belles réalisations de LOJIQ auprès de nos jeunes, notamment en Francophonie.

Lancement d'un programme de stages dans les Bureaux du Québec au Canada

LOJIQ, en collaboration avec le SQRC, a lancé un nouveau programme offrant aux jeunes Québécoises et Québécois âgés de 18 à 35 ans des opportunités de stages professionnels au sein des Bureaux du Québec au Canada. Ces stages contribueront notamment à l'objectif gouvernemental de rapprocher les Québécoises, les Québécois ainsi que les francophones et francophiles des autres provinces et territoires canadiens. Les Bureaux du Québec au Canada sont invités à présenter à LOJIQ des projets de stages spécifiques pour de jeunes adultes du Québec. Ces stages seront rendus possibles grâce à l'appui financier du Secrétariat à la jeunesse.

L'adjoint parlementaire du premier ministre pour le volet jeunesse, M. Samuel Poulin, s'est réjoui : À l'heure où les employeurs cherchent du personnel qui possède à la fois des compétences et de l'expérience sur le terrain, il n'est pas toujours aisé, pour les jeunes adultes, d'intégrer le marché du travail. Le Secrétariat à la jeunesse, par l'entremise de LOJIQ, est heureux de financer un programme de stages destiné à soutenir les jeunes Québécoises et Québécois. En plus d'être aligné avec les priorités du Plan d'action jeunesse 2021-2024, ce programme permettra à nombre de jeunes de traverser ce passage important de leur vie active, et ce, tout en intégrant le riche milieu qu'est la francophonie canadienne.

Signature d'entente avec le CFA et rapprochement avec la FJCF

Fondée sur une approche collaborative permettant la mutualisation des pratiques et des savoir-faire, l'entente signée par LOJIQ et le CFA permettra aux participants de LOJIQ de prendre part aux activités développées par le Centre.

En outre, LOJIQ et le CFA se sont engagés à collaborer à l'organisation conjointe de la prochaine édition du Forum des jeunes ambassadeurs de la francophonie des Amériques qui se tiendra à l'été 2022 sur le thème de l'entrepreneuriat chez les jeunes francophones. Aussi, dans le cadre des Prix LOJIQ, les deux organismes souligneront l'engagement d'un jeune dans la promotion de la francophonie canadienne et des Amériques.

En tant qu'ancien président-directeur général du Centre de la francophonie des Amériques et de LOJIQ, et maintenant président du conseil d'administration du Centre, je ne peux qu'être fier et me réjouir de la signature de cette entente de collaboration. Elle représente une suite logique d'une série de projets déjà réalisés entre les deux organisations. Cette entente aura pour effet de renforcer les actions déjà nombreuses du Centre auprès des communautés francophones des Amériques et de favoriser nos capacités d'intervention auprès des jeunes en leur offrant des occasions d'une implication encore plus importante pour une francophonie plurielle, diversifiée et inclusive, a ajouté Michel Robitaille, président du conseil d'administration du Centre de la francophonie des Amériques.

Par ailleurs, LOJIQ et la FJCF se sont entendus pour collaborer et offrir des opportunités à des jeunes du Québec et des jeunes issus des communautés francophones canadiennes en situation minoritaire. Il s'agit de permettre à ces jeunes de vivre des expériences de développement personnel et professionnel partout au Canada.

Selon Sue Duguay, présidente de la FJCF, ce début de partenariat semble un bon moyen pour perfectionner les compétences des jeunes canadien·ne·s tout en découvrant d'autres communautés francophones. Nous souhaitons que les jeunes d'expression française en contexte minoritaire puissent également bénéficier de programmes d'accès à des stages professionnels et personnels au Québec. Notre objectif ultime est de favoriser le rapprochement des jeunes d'expression française partout au Canada.

Le président-directeur général de LOJIQ, M. Jean-Stéphane Bernard a précisé que ces rapprochements précieux avec le CFA et la FJCF permettent à LOJIQ de consolider les efforts déployés par la jeunesse francophone du Canada. Nous célébrons aujourd'hui des collaborations que nous souhaitons pérennes. Enfin, M. Bernard a salué les témoignages de jeunes participantes et participants qui ont profité des partenariats fructueux officialisés cet hiver avec la présidente de la Société Nationale de l'Acadie, Mme Louise Imbeault, et le président-directeur général du RDÉE Canada, M. Jean-Guy Bigeau.

À propos de LOJIQ

LOJIQ - Les Offices jeunesse internationaux du Québec est le regroupement de l'Office franco-québécois pour la jeunesse (OFQJ) et de l'Office Québec-Monde pour la jeunesse (OQMJ). Ces derniers accompagnent et soutiennent les Québécois de 18 à 35 ans engagés dans une démarche de perfectionnement personnel et professionnel par une expérience de mobilité enrichissante et formatrice.

LOJIQ relève de Nadine Girault, ministre des Relations internationales et de la Francophonie, ministre de l'Immigration, de la Francisation et de l'Intégration, et ministre responsable de la région des Laurentides.

À propos du Centre de la francophonie des Amériques

Le Centre de la francophonie des Amériques a pour mission de contribuer à la promotion et à la mise en valeur d'une francophonie porteuse d'avenir pour la langue française dans le contexte de la diversité culturelle. Il contribue à tisser des liens avec les 33 millions de francophones et de francophiles du continent américain et assure une meilleure connaissance mutuelle des communautés francophones. Pour plus de renseignements sur les activités du Centre, consultez le francophoniedesameriques.com.

Le Centre relève de la ministre responsable des Relations canadiennes et de la Francophonie canadienne et bénéficie notamment du soutien financier du Secrétariat du Québec aux relations canadiennes.

À propos de la FJCF

La FJCF est un organisme national géré PAR et POUR les jeunes, composée de onze membres associatifs jeunesse de neuf provinces et deux territoires. Fondée en 1974, la FJCF porte les intérêts de la jeunesse d'expression française au Canada et contribue à l'atteinte de son plein potentiel.

À propos de la SNA

La Société Nationale de l'Acadie (SNA) est une société à but non lucratif qui regroupe les quatre associations francophones porte-parole des provinces de l'Atlantique ainsi que les quatre associations jeunesse. La SNA compte également des membres affiliés au Québec, en France et aux États-Unis. Elle a pour mandat de représenter le peuple acadien sur les scènes atlantique, nationale et internationale.

À propos du RDÉE

Le Réseau de développement économique et d'employabilité (RDÉE Canada) œuvre depuis 25 ans pour favoriser le développement économique des communautés francophones et acadienne en appuyant les actions collectives de ses membres et en assurant un leadership national basé sur la collaboration et les partenariats.

